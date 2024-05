Maroc: Parution du 80è numéro de la revue de la Gendarmerie Royale

Rabat — Le 80è numéro de la revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître, traitant de divers sujets et thématiques, avec en tête une rubrique dédiée aux "Activités Royales" et un dossier sur la protection de la vie privée face à la menace cybernétique.

Dans son éditorial, la revue trimestrielle (avril-juin 2024) revient sur cette problématique complexe qui affecte chaque individu, à chaque clic et à chaque connexion, soulevant ainsi "des questions fondamentales sur la confidentialité, la sécurité et le contrôle de nos informations personnelles en ligne".

Selon l'éditorialiste, la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA) entraîne de nouvelles questions en matière de protection de la vie privée et soulève des risques éthiques et des préoccupations quant à l'utilisation des données personnelles.

Il est donc impératif de mieux se préparer à tirer parti des possibilités incroyables offertes par l'IA, tout en restant constamment attentif à "ne pas perdre de vue notre boussole éthique", lit-on dans l'éditorial.

La rubrique "Activités Royales" s'intéresse à la visite du Président du Gouvernement du Royaume d'Espagne, Pedro Sanchez, au Maroc, qui a été reçu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 21 février au Palais Royal de Rabat. Cette visite s'inscrit dans la continuité de la nouvelle phase des relations bilatérales, entamée depuis la rencontre entre Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, et le Président du Gouvernement espagnol, en avril 2022, et l'adoption, à cette occasion, de la Déclaration conjointe entre les deux pays.

À l'occasion de cette Audience, le Président du gouvernement espagnol a réitéré à Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, la position de l'Espagne, contenue dans la déclaration conjointe d'avril 2022, considérant l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce dossier.

Cette rubrique évoque également le lancement, mercredi 13 mars 2024, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de l'opération nationale "Ramadan 1445", initiée par la Fondation Mohamed V pour la Solidarité, bénéficiant à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.

La rubrique "Activités Royales" rappelle, par ailleurs, que Sa Majesté a procédé, mardi 26 mars au quartier Lissasfa, au niveau de la préfecture d'arrondissement Hay Hassani (Casablanca), à la pose de la première pierre d'un Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la Solidarité et au lancement de la 2ème phase du programme des Unités Médicales Mobiles Connectées - Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Dans la rubrique "Décryptage", la revue revient sur la visite d'une délégation de la Gendarmerie Royale, conduite par le Général de Corps d'Armée Mohammed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, jeudi 21 mars 2024 au Mausolée Mohammed V, pour se recueillir sur la tombe de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de Sa disparition, que Dieu L'entoure de Son infinie miséricorde.

S'agissant de la coopération internationale, le Décryptage souligne, entre autres, la réunion entre le Général de Corps d'Armée Mohammed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, et le Président de l'Office Fédéral de la Police Criminelle Allemande (BKA), Holger Münch, ayant porté sur les moyens de renforcer et d'améliorer la coopération bilatérale dans le domaine de la formation, de l'échange d'expertise, d'expériences et de bonnes pratiques en matière de sécurité.

Dans sa rubrique "Zoom", la revue trimestrielle se penche sur le Service Central Cynotechnique de la Gendarmerie Royale (S.C.Cyno), une unité spécialisée dans l'utilisation des chiens pour des missions de sécurité, de recherche et de sauvetage, proposant, dans ce contexte, des regards croisés sur le métier de maître-chien.

Sous le titre "La protection de la vie privée face à la menace cybernétique", le Dossier du 80è numéro de la revue met en garde contre la prolifération des technologies numériques qui menace la vie privée, nécessitant une attention particulière et exigeant une approche collective, coordonnée et multidimensionnelle, notant les risques spécifiques auxquels les individus sont exposés en ligne, la protection des données personnelles dans un monde de plus en plus connecté, ainsi que les meilleures pratiques en la matière.

En outre, dans la rubrique "La Grande interview" avec le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le responsable gouvernemental revient sur les grandes réformes que connaît le système éducatif national, en mettant en lumière les efforts mis en oeuvre pour renforcer et améliorer la qualité de l'enseignement dans l'école marocaine.

La rubrique "Stratégie" comprend, pour sa part, un article intitulé "Empreinte eau: enjeu stratégique et souveraineté hydrique", appelant à affronter les vulnérabilités hydriques, à travers, notamment, les possibilités d'acheminement d'eau, les procédés de dessalement de l'eau de mer et les technologies intelligentes modernes.

Dans sa rubrique "Focus", la publication souligne que la Gendarmerie Royale, par le biais de ses Brigades de l'Environnement, s'engage activement dans la protection du domaine public hydraulique, et ce, en coordination étroite avec les différentes parties concernées, principalement avec la Police des Eaux relevant du ministère de l'Équipement et de l'Eau.

Dans la dernière rubrique de ce numéro "Innovation et sécurité", le périodique s'intéresse au renforcement par la Gendarmerie Royale de son arsenal de formation avec un simulateur de conduite de nouvelle génération, faisant observer que cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la construction en 2023 du tout nouveau Centre de Formation des Conducteurs relevant de la Division Auto-Maintenance.