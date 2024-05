Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Mai 2024

Rdc : Funérailles- Goma rend hommage aux victimes des attentats à la bombe

Les familles des victimes des attentats à la bombe perpétrés la semaine dernière dans deux camps de personnes déplacées dans l'est de la Rdc se sont réunies pour honorer leurs proches lors d'une cérémonie qui s'est déroulée lundi soir. Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, les personnes en deuil ont chanté et allumé des bougies en hommage aux personnes décédées. Les attentats à la bombe dans les camps de déplacés de Mugunga et du Lac Vert ont tué au moins 18 personnes et en ont blessé 32 autres, selon les Nations Unies. Le type d'explosifs utilisés n'a pas été clairement établi. La plupart des victimes étaient des femmes et des enfants. ( Source : africanews)

Sénégal : Aviation - Le trafic a repris à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass

Le trafic a repris, jeudi, à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass fermé temporairement suite à la sortie de piste d’un avion de Transair affrété par Air Sénégal, a-t-on appris de sources concordantes. Comme rapporté par adakar. Com. « Nous vous informons de la réouverture de l’aéroport international Blaise Diagne. Les opérations aéroportuaires ont repris normalement », indique l’AIBD sur son compte X. L’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass a été fermé jeudi suite à cet incident ayant causé 10 blessés dont un pilote, selon le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Dans un communiqué, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a indiqué que le vol HC301 d’Air Sénégal opéré par Transair a fait une sortie de piste au décollage de l’aéroport AIBD suite à une accélération arrêt, le jeudi 09 mai 2024 à 01h14.Il a signalé que ce vol, à destination de Bamako, avait à son bord 85 personnes dont 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel navigant cabine. Le ministère a assuré que le Bureau d’Enquête et d’Analyse (BEA) a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident. (Source :adakar.com)

Kenya : Pourparlers de paix sur le Soudan du Sud - Nairobi accueille des négociations

Des pourparlers de méditation de haut niveau sur le Sud-Soudan ont été lancés jeudi au Kenya. Les présidents africains présents ont appelé à la fin du conflit qui paralyse l'économie du Sud-Soudan depuis des années. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, a remercié son homologue kenyan, William Ruto, d'avoir accueilli les pourparlers et a déclaré que son gouvernement négocierait de bonne foi et avec un esprit ouvert. M. Kiir a déclaré qu'il espérait que les groupes d'opposition partageaient « la même conviction et le même désir de paix au Sud-Soudan, qui, lorsqu'elle sera pleinement réalisée, apportera une stabilité durable et un développement économique dans la région ».Les pourparlers se déroulent entre le gouvernement et les groupes d'opposition rebelles qui ne faisaient pas partie de l'accord de 2018 ayant mis fin à la guerre civile de cinq ans qui a fait 400 000 morts. (Source : Euronews)

Tchad: Présidentielle- Mahamat Idriss Déby donné vainqueur de l'élection dès le premier tour

Au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE) vient d'annoncer ce 09 Mai 2024, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Le président de transition Mahamat Idriss Déby est donné vainqueur avec 61,03% des suffrages. Les résultats ont été proclamés au cours d’une cérémonie officielle qui a enregistré la présence du corps diplomatique, des Partenaires techniques financiers entre autres, était retransmise en directe par la Télévision nationale du Tchad, plusieurs stations panafricaines et Rfi. Selon cette dernière, « le premier ministre, Succès Masra, est crédité de 18,53% des voix. L'ancien premier ministre Albert Pahimi Padacké obtient selon ces résultats 16,91% des suffrages. Selon l'ANGE, le taux de participation s'élève à 75,89%. » (Source : allafrica.com)

Mali : Coopération - L ’Union européenne annonce le retrait de sa mission EUTM du Mali

Les Etats membres de l’Union européenne ont décidé ce mercredi d’un commun accord de ne pas proroger le mandat de la mission EUTM Mali au-delà du 18 mai 2024, suite à la revue stratégique et aux consultations menées avec les autorités maliennes, et tenant compte de l’évolution de la situation politique et sécuritaire sur le terrain. En onze ans de présence au Mali, EUTM Mali a épaulé, à la demande des autorités, les Forces armées maliennes, ainsi que la force conjointe du G5 Sahel, contribuant à la lutte contre la menace terroriste, par le développement des forces de sécurité et de défense maliennes. L’action d’EUTM Mali s’insérait dans une contribution plus large de l’Union européenne. (Source : abamako.com)

Bénin : Blocage du pétrole nigérien - Agbénonci surpris par la décision de Talon

L’ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbénonci, a déclaré au micro de Rfi, être surpris par la décision béninoise de bloquer l’embarquement du pétrole nigérien depuis la station terminale du pipeline à Sèmè-Podji. Il a également appelé à des mesures d’apaisement pour mettre fin à cette confrontation. La décision du gouvernement béninois de bloquer l’embarquement du pétrole nigérien depuis la station terminale du pipeline à Sèmè-Podji a suscité des réactions, y compris celle de l’ancien ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci. Dans un entretien avec RFI, Agbénonci a exprimé sa surprise face à cette mesure, déclarant qu’elle risquait de cristalliser davantage les positions entre les deux pays. Pour l’ex-chef de la diplomatie béninoise, le plus important est de rechercher des solutions pacifiques dans un contexte où la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger est primordiale. «Il faut désigner des intermédiaires, personne ne sera gagnant», a-t-il déclaré.( Source : Rfi)

Rca : Soutien à la vulgarisation du processus de paix - Des actions mutualisées dans la Mambéré Kadéi

Dans le cadre de son engagement à promouvoir la paix et la stabilité en République centrafricaine, la MINUSCA apporte son soutien à la vulgarisation du processus de paix mutualisé de l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation (APPR) en République centrafricaine et de la feuille de route de Luanda. Cet appui s’est illustré les 7 et 8 mai 2024 à travers un atelier de formation des communicateurs préfectoraux de la préfecture de la Mambéré Kadéi. Réunissant 10 participants, dont cinq femmes, issus du comité préfectoral de mise en œuvre de l'APPR (CMOP), de la plateforme religieuse, ainsi que d’organisations de femmes et de jeunes, cet atelier, animé par des experts gouvernementaux, a permis de doter les participants en outils nécessaires pour transmettre le contenu de l'Accord et de la Feuille de route de Luanda à leurs communautés respectives.(Source : abangui.com)

Gabon : Loi fondamentale- Un Comité constitutionnel chargé de doter le pays d’une nouvelle constitution mis en place

Pour l'élaboration d'une nouvelle constitution au Gabon, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) vient de mettre en place un Comité constitutionnel national, composé de 23 membres. Désigné le 7 mai 2024, ce comité est dirigé par Murielle Minkoué Mintsa, actuelle ministre de la Restauration des institutions. (Source : alibreville.com)

Côte d’Ivoire : Éligibilité de Gbagbo- La dernière révélation du gouvernement ivoirien

Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, s’est prononcé le mercredi 8 mai 2024 sur l’éligibilité du président Laurent Gbagbo.Pour le ministre de la Communication et des Médias, il s’agit d’« une question de justice ».« Le gouvernement ne saurait répondre à la question de qui est candidat et de qui ne l'est pas », a indiqué le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres du 8 mai 2024. Le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (Ppa-CI) a annoncé l'investiture de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Cette convention se tiendra le 10 mai 2024, à Abidjan, dans un format de 2000 délégués pour la désignation formelle et solennelle, et l'investiture de son candidat. Il faut souligner que la justice ivoirienne a condamné Laurent Gbagbo à 20 ans de prison, dans l’affaire du « braquage de la Bceao » perpétré lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le nom de l’ex-Président de la République a été retiré du listing électoral, conformément aux dispositions du Code électoral. (Source : fratmat.info

Burkina Faso : Kundé 2024 - Amzy remporte l’or et succède à Smarty

C’est connu depuis le petit matin de ce jeudi 9 mai 2024. L’artiste musicien Amzy est le Kundé d’or de cette année. Il passe devant Kayawoto et Djeli Karim (Kundé du public) et succède à Smarty, le lauréat de 2023.Après une longue soirée riche en sonorités et en couleurs c’est le « Gandaogo national », Amzy, qui repart avec l’or des Kundé. « Cette sensation, je ne saurai l’expliquer. Ça fait des années que j’attends ce moment. Maintenant ça y est », s’est réjoui Amzy à la fin de la cérémonie. Pour ce champion, ils ont tout simplement fait ce qu’ils savent faire le mieux, c’est-à-dire, chanter et avoir confiance en eux. « Je parle au pluriel parce que derrière moi il y a toute une équipe. Ce trophée, je le dédie à toute cette équipe et à ceux qui me donne la force de travailler », a-t-il affirmé avant de lancer cette phrase : « Je voudrais qu’on se donne rendez-vous dans deux ans pour le deuxième trophée » Le vainqueur de cette 22e édition des Kundé, a félicité le comité d’organisation qui a su mettre les petits plats dans les grands malgré cette situation difficile que vit le Burkina Faso.

Niger : Tahoua - Un chef terroriste arrêté à Tsernaoua (Konni)

Un chef terroriste de nationalité nigériane Bello Katchalla Maïdagi a été arrêté le weekend dernier à Tsernaoua, à 11Km de Konni par les éléments de la police nationale de Konni, a appris le correspondant régional de l'ANP citant des témoignages recueillis sur place. En effet, Bello Katchalla est parmi les terroristes activement recherchés par les autorités nigérianes.Il est auteur de plusieurs exactions terroristes très intenses contre la population dans les localités des États de Sokoto et Zamfara et avec d'autres localités entre la frontière nigero-nigeriane. Bello Katchalla Maïdagi est réputé dans le vol de bétail, des attaques à main armée, l'enlèvement (kidnapping) des personnes avec rançon. Cette arrestation de ce bandit de grand chemin constitue un grand pas dans la lutte contre les crimes transfrontaliers entre le Niger et le Nigeria. Bello Katchalla Maïdagi a été déporté à Niamey à la cellule anti-terroriste et laisse derrière lui à Tsernaoua, un troupeau d'environ 400 têtes toutes espèces confondues. ( Source : Anp)