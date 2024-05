Sénégal: Un incident d'avion avec un Boeing fait une dizaine de blessés à Dakar

Un avion a fait une sortie de piste dans la nuit, à l'aéroport international Blaise Diagne, près de Dakar et un incendie s'est déclaré. Au moins dix blessés sont à déplorer, selon le ministère sénégalais des Infrastructures, onze selon la société qui exploite l'aéroport. Ce dernier a dû être momentanément fermé, avant de rouvrir dès 11 heures locales (et TU). Les causes de l'accident ne sont pas encore connues.

L'accident a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1 heure du matin. Un Boeing 737 affrété par Air Sénégal auprès de la compagnie privée sénégalaise Transair devait faire la liaison Dakar-Bamako, mais l'avion a fait une sortie de piste au décollage de l'aéroport de Dakar.

Pour l'instant, le bilan du ministère des Infrastructures fait état de dix blessés, dont un pilote. La société LAS, qui exploite l'aéroport, parle pour sa part de onze blessés, dont quatre graves. Il y avait 85 personnes à bord, selon le ministère, dont 79 passagers.

Sur des vidéos amateurs partagées via les réseaux sociaux, on voit les passagers être évacués dans la nuit alors qu'un incendie est en cours au niveau de l'appareil. Puis, peu après, l'incendie semble maitrisé avec de la neige carbonique, et on aperçoit un réacteur de l'avion très endommagé.

Les services de secours ont été déployés sur place pour évacuer les blessés, et le ministre des Infrastructures et des Transports El Malick Ndiaye s'est rendu à l'aéroport. Le reste des passagers a ensuite été emmené à l'hôtel pour se reposer et pour être pris en charge.

Le Bureau enquête et analyse (BEA) a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident qui restent encore à déterminer.

L'aéroport a été fermé dans la nuit et pendant la matinée, les vols n'ont pas pu atterrir ou décoller. Il a finalement rouvert vers 11 heures et les opérations ont repris normalement, selon l'exploitant LAS.