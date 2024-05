Togo: Le pays va accueillir le Mondial

Après Bruxelles et Rio, Lomé va accueillir la 3ème édition de la Coupe du Monde de Slam

Le Togo accueille le monde. Eh oui ! Ce sera le cas pour le Slam. Selon les informations, Lomé, la capitale togolaise, devra accueillir la troisième édition de la Coupe du Monde de Slam, du 12 au 18 novembre 2024. C'est l'annonce faite au cours d'une conférence de presse par Zankli Kokouvi, connu sous le nom de "Le Menteur Ambulant", le vendredi 3 mai dernier à l'Institut français du Togo.

Cette compétition collégialement organisée par le Consortium des Industries de Slam du Togo (CIST), et le ministère de la Culture et du Tourisme, aura à réunir des représentants de 40 pays du monde entier. Il s'agit à travers une telle organisation pour le Togo de contribuer à la promotion du slam en tant qu'art professionnel et à favoriser les échanges culturels et les partages d'expérience dans ce domaine.

Les différentes activités au programme auront lieu à l'Université de Lomé (UL), à l'Institut français et à l'Hôtel 2 Février, où il sera question entre autres de deux grandes demi-finales et d'une grande finale, le tout sous le regard évaluateur d'un jury international, composé de Slam-masters de différentes nationalités des candidats en lice et aussi de des master class, des formations et des ateliers.