Sénégal: Saint-Louis - Le DG de la SAED au chevet des agriculteurs de la zone du Diawel

Ross Béthio — Le directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta de fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Aboubacry Sow, a effectué jeudi, une tournée dans la zone du Diawel suite aux difficultés rencontrées par les agriculteurs.

"J'ai effectué cette tournée dans la zone du Diawel suite à des difficultés que les agriculteurs ont subies dans le cadre de la mise en place de cette campagne", a-t-il dit en marge de cette tournée.

Selon M. Sow, les difficultés sont liées, entre autres, à un manque d'eau destinée aux parcelles de production.

"Je me suis dis, ajoute-t-il, qu'il fallait que je me déplace avec mon équipe pour voir qu'est-ce qu'il se passe réellement et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour essayer de limiter les dégâts".

Au cours de cette visite de terrain, M. Sow a également souligné un manque d'entretien dans cette zone de production située dans la vallée du fleuve Sénégal.

C'est une zone, explique-t-il, où "on a un potentiel qui dépasse presque les 4000 hectares".

"L'année dernière, ils avaient fait plus de 2000 hectares mais cette année pour des problèmes d'eau, ils sont peut-être à moins 1500 hectares", a-t-il déploré.

Face à cette situation, le DG de la SAED a pris l'engagement d'accompagner ces agriculteurs.

"Et là, nous allons tout faire pour essayer dès demain de mobiliser une pelle longue flèche qui va intervenir sur ce chenal pour essayer de faire le curage et le faucardage", a-t-il promis.

Toujours dans le cadre de cette tournée, M. Sow, accompagné de son équipe, a également promis d'évaluer les sinistres et faire des rapports à rendre à qui de droit.

Président du Comité interprofessionnel de la filière riz (Ciriz), Ousseynou Ndiaye, a pour sa part, salué la réaction de la Direction générale de la SAED espérant que des solutions seront trouvées.