Congo-Brazzaville: 4e édition de la traversée du Mayombe - France volontaire adhère au projet

Pour donner plus d'impact à la 4e édition de la traversée du Mayombe, l'association Marcher courir pour la cause bénéficie d'un appui de taille. France volontaire, un opérateur de l'Etat français en matière de volontariat, s'est engagée à ses côtés pour relever ensemble le défi de lutter contre le diabète, une maladie qui ruine des familles et qui mérite, selon Mamadou Ndour Camara, un sursaut national et international.

« Il faut qu'on s'implique au plan individuel et collectif, faire en sorte que nos organisations et nos individualités adhèrent au concept et faire adhérer d'autres partenaires ainsi que d'autres institutions », a estimé le représentant national de l'espace France volontaire dans les deux Congo.

Mamadou Ndour Camara a salué l'initiative "Marcher courir pour la cause", laquelle, a-t-il souligné, est totalement en phase avec les valeurs de France volontaire. « On est vraiment au coeur des valeurs portées par France volontaire », a-t-il assuré à la presse. France volontaire a une mission d'intérêt public qui est de promouvoir et de développer le volontariat dans toutes ses formes dans les pays où elle intervient. C'est un engagement citoyen contractuel pour servir une cause bien définie. L'adhésion à cette démarche vise à mobiliser davantage autour de cette cause.

« Le diabète est une maladie qui ruine les familles et mérite d'être une cause nationale. Je salue l'initiative de "Marcher courir pour la cause" qui mobilise, dans le cadre de la sensibilisation de la population sur ce fléau, tant au niveau national qu'international, et qui fait en sorte qu'on ait un maximum de personnes qui agissent pour combattre cette maladie », a poursuivi Mamadou Ndour Camara.

L'activité physique étant l'une des solutions, France volontaire entend mobiliser les volontaires nationaux et internationaux à participer massivement à cette marche. Leur présence à la 4eédition est garantie à la dernière étape entre Ignié et Brazzaville. « Nous entendons mobiliser l'ensemble des partenaires de France volontaire à soutenir cette action. C'est un élément important pour nous de donner de la visibilité à cette initiative, de faire en sorte que le maximum de partenaires puisse contribuer à la réussite de l'événement », a-t-il promis.

La connaissance de la maladie est un autre défi à relever. Il faut créer les conditions pour que les gens puissent connaître ses causes et mobiliser les moyens de prévention. « Nos volontaires sont des personnes qui agissent à proximité de la population. Il faut faire en sorte qu'ils portent le message auprès d'elle pour qu'il y ait une véritable sensibilisation et une connaissance des mesures préventives », a ajouté Mamadou Ndour Camara.

Il a, par ailleurs, plaidé pour que cette action ne soit pas seulement ponctuelle mais durable dans la perspective de mobiliser les fonds pour dépister un nombre important de personnes. L'appui de France volontaire après celui de l'Organisation mondiale de la santé donne à l'association plus d'envie d'aller le plus loin dans ce projet qui vise à contribuer à la santé de la population. « Quand on a rencontré de bonnes personnes qui ont envie de travailler, cela vous donne de l'énergie. Je remercie France volontaire parce que ce qu'elle nous a apporté c'est beaucoup », a conclu Rodrigue DingaMbomi.