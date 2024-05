Congo-Brazzaville: Arts de scène - Le Cfrad rouvrira ses portes dans les prochains mois

Fermé au public depuis des années à cause de sa dégradation, le Centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad) en cours de rénovation, va accueillir de nouveau dans les prochains mois les artistes en art dramatique. L'ambassadeur de France au Congo, Claire Bodonyi, l'a souligné le 8 mai, à l'issue d'un échange avec le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba.

Le député-maire de Brazzaville et l'ambassadeur de France ont fait le point du partenariat entre les deux parties. Ils ont passé en revue quelques projets déjà exécutés par l'ambassade dans l'assainissement de la ville mais aussi ceux réalisés avec l'appui de l'Agence française de développement, parmi lesquels l'avenue de la corniche.

Dans les perspectives, les deux personnalités ont débattu de quelques autres projets auxquels l'ambassade de France et le Conseil départemental et municipal de Brazzaville comptent développer ensemble. Il s'agit, entre autres, de la valorisation culturelle de la ville capitale ainsi que de la rénovation du Cfrad, une institution artistique qui a formé de nombreux comédiens, danseurs et écrivains congolais.

« Pour le Cfrad, j'ai une obligation de résultat. Elle m'a été confiée par les deux présidents de la république, Denis Sassou N'Guesso et Emmanuel Macron. Pour ce faire, un bureau d'études devant assurer la réhabilitation du bâtiment a été identifié. Les travaux de renforcement des fondations vont démarrer incessamment, avant d'effectuer les aménagements intérieurs et le traitement de l'érosion. Sur le délai de deux ans qui nous avait été donné, il nous reste dix-huit mois pour finaliser les travaux et inaugurer l'infrastructure », a précisé Claire Bodonyi.

Dans leurs échanges, le député maire de Brazzaville et l'ambassadeur de France au Congo ont relevé la nécessité de renforcer la coopération décentralisée entre la ville de Brazzaville et celles de Paris et de Reins, dans le cadre du développement des collectivités locales.