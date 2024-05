Congo-Brazzaville: Célébration du mois de l'Europe - Lancement officiel des activités à Brazzaville

L'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Congo, Giacomo Durrazo, a ouvert officiellement, le 7 mai à l'Institut français du Congo (IFC), la célébration du mois de l'Europe. S'étalant jusqu'au 28 juin, l'événement se tient cette année sur le thème "Agir avec les jeunes pour transformer le monde".

Chaque année et ce depuis longtemps, la célébration du mois de l'Europe s'ouvre traditionnellement par une activité culturelle. " La culture a toute sa place dans le partenariat entre l'Union européenne et le Congo, et qu'il en sera beaucoup question durant tout ce mois de célébration de l'Europe. La scène d'un film, la couleur saisissante d'un tableau, la gestuelle d'une chorégraphie, le phrasé d'un texte, la musicalité d'un verre ont, par exemple, cette capacité à nous unir dans l'émotion, aussi dissemblables que nous soyons les uns des autres. La culture peut renouer le lien qui s'est défait, réparer ce qui a été abîmé, reconstruire ce qui nous semble brisé ", a déclaré l'ambassadeur Giacomo Durrazo dans son allocution.

Pour l'ouverture de cette 64e édition, deux activités ont été prévues dont le vernissage d'une exposition photographique matérialisant la thématique de cette édition. " Si nous vous avons donné rendez-vous en premier lieu dans le hall, c'est parce que le thème de cette célébration du mois de l'Europe, c'est agir avec les jeunes pour transformer le monde. Et quand on dit le monde, c'est le monde dans sa normalité, mais aussi son quotidien ici au Congo. Nous avons donc souhaité mettre en avant, à travers cette exposition, des portraits d'un certain nombre de jeunes avec lesquels la délégation de l'UE-Congo ou l'IFC collabore. Certains depuis des années, d'autres plus récemment, et ce dans tous les domaines", a expliqué Azaad Monte, responsable de la communication de la délégation de l'UE-Congo.

Parmi ces jeunes mis en vitrine, on cite les artistes chanteuses Nestelia Forest et Jessy B ; les slameuses Mariusca Moukengue et Mwassi Moyindo ; le slameur écrivain Fann Attiki; les photographes Lebon Zed, Armel Mboumba, Baudoin Mouanda, Mirna Kintombo, et Ralff Therance ; l'humoriste Juste Parfait ; les scientifiques Line et Naomie ; les sentinelles de l'environnement Paule Sarah Nguie, Andy Bongo et Divine Ibinda ; la menuisière Shadi Kaya ; l'agro-écologiste Leaticia Owoa ; etc.

"Batiment 5" lance le festival du cinéma européen et africain

Après la visite de l'exposition, les officiels composés, entre autres, des ambassadeurs de l'UE, de la France, de l'Italie, de l'Inde, du Brésil... et d'autres invités se sont dirigés vers la salle Savorgnan pour suivre la projection du film à l'honneur de la soirée d'ouverture de cette 64e célébration du mois de l'Europe : " Bâtiment 5" encore appelé "Les Indésirables". Long métrage drame d'environ 1h 40 réalisé par Ladj Ly, "Bâtiment 5" raconte l'histoire d'Haby, une jeune femme noire très impliquée dans la vie de sa commune en France, qui va découvrir le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. En effet, l'immeuble où elle a grandi sera bientôt démoli. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité qui porte ce projet, pour empêcher la destruction du bâtiment 5....

Par ce film, Ladj Ly, réalisateur-scénariste français d'origine malienne, dresse un bilan catastrophique de ces cités parisiennes qui furent pourtant l'expression d'une utopie dans les années 1960. Fresque urbaine et immergeant le spectateur dans la relation France-Afrique, "Bâtiment 5", insalubre, confronte dos à dos deux réalités, deux mondes qui ne se comprennent plus : d'un côté, des habitants vivant de débrouille à la petite semaine, de l'autre, une caste politique déconnectée, engluée dans des stratégies électoralistes.

Avec au casting Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula..., ce film a permis, entre autres, au public congolais de s'affranchir d'un certain idéalisme de l'Europe mais surtout à chacun de prendre conscience que la violence et l'injustice n'attisent que la violence et la rébellion. " Le film se termine sur une note d'espoir. Je trouve que tout le monde est perdant dans la situation et que finalement, soit en activant des politiques pas très favorables aux gens dans des difficultés sociales, mais aussi en créant ce climat de violence. Cela doit nous faire réfléchir sur comment gérer ce genre de problème ", a confié le chef de la délégation de l'UE-Congo.

Célébration du mois de l'Europe : une programmation riche et variée

Cette année, la célébration du mois de l'Europe s'affranchit des frontières traditionnelles du mois de mai pour jouer des prolongations jusqu'à la fin du mois de juin autour d'une panoplie d'activités, à savoir le festival du film mêlant films européens et africains qui conduira les organisateurs dans les quartiers de Brazzaville à la rencontre du public, mais également à Pointe-Noire et à Owando, pour des projections et échanges sous la forme de cinéclubs.

Par ailleurs, cette célébration vibrera au rythme d'une semaine de la mode en partenariat avec l'IFC ; d'un festival de photographie "Kokutan'art" en partenariat avec Mbongui art photo ; des rencontres citoyennes des jeunes ; d'une formation en réalisation documentaire.

Sur le plan politique, ce mois de l'Europe sera naturellement tourné vers les élections européennes qui vont se dérouler du 6 au 9 juin prochain et verront se renouveler pour les cinq années à venir les principales instances de l'UE.