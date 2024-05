Congo-Kinshasa: Des entrepreneurs surpris par un communiqué du Fogec

Le Fonds de gestion de l'entrepreneuriat congolais (Fogec), à travers un communiqué officiel du 7 mai de son directeur général, nie un prétendu financement attendu par les entrepreneurs congolais depuis plus d'une année déjà.

Le Fogec ne se se reconnaît pas dans les propos tenus par les entrepreneurs, estimant qu'ils sont dénués de tout fondement et sont sans compréhension du rôle que joue l'Inspection générale des finances (IGF) au sein du Fogec.

Pour rappel, certains entrepreneurs avaient été sélectionnés, selon des critères rigoureux, par le Fogec pour bénéficier d'un financement dans le cadre de la troisième cohorte. La remise des chèques qui avait clôturé ce processus avait été une solennité, avec la présence de certains membres du gouvernement, et avait été largement médiatisée. Juste après cette activité, la machine avait été bloquée par la descente des inspecteurs de l'IGF dans les bureaux du Fogec. Depuis, les choses sont bloquées et ces entrepreneurs continuent de garder les chèques symboliques dans leurs bureaux.

La vérité arrive par les escaliers

Selon les informations qu'ils auraient reçues, c'est la descente des agents de l'IGF sous les ordres de Jules Alingete, le chef de service, qui a bloqué le processus qui devrait leur permettre d'entrer en possession des fonds leur alloués. Pour ces entrepreneurs malheureux, cette situation est connue du gouvernement et de toutes les institutions qui ont eu accès à ce dossier. Ils se disent surpris que le Fogec cherche à cacher cette vérité qui est connue de tous. "Nous avons été soumis à une sélection rigoureuse qui nous avait exigé des efforts tant matériels que financiers, étant donné que nous avons soumis des plans d'affaire qui ont été étudiés et acceptés. Nous avons été montrés à la télévision comme ayant bénéficié du financement du Fogec. Plus d'une année après, les choses semblent toujours bloquées. Est-ce un péché que de réclamer ce dont nous avons droit?", s'est demandé un entrepreneur.

L'attitude du Fogec, a-t-il poursuivi, les fait passer pour des menteurs ou des personnes qui ne maîtrisent pas les choses. Il s'est interrogé sur ce que cache réellement cette attitude qui veut occulter la vérité par un communiqué conçu à la va-vite et qui a difficile à donner la vraie version de cette affaire qui paraît être une escroquerie nationale. Dans leur réaction, les entrepreneurs se disent déçus, rappelant que nulle part, ils ont imputé leurs propos à cette institution publique. " Nous savons que le dossier a été bloqué par la descente de l'IGF dans les bureaux du Fogec. Que le Fogec tremble devant l'IGF jusqu'à vouloir occulter la vérité, c'est ce qui nous surprend et nous met mal à l'aise", a indiqué un des entrepreneurs.

Il a estimé que le comportement du Fogec et de l'IGF n'est pas conforme à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a décidé de créer des millionnaires congolais. "La création des millionnaires congolais, telle que voulue par le président de la République, ne pourra être possible et effective que si les gens à qui l'État a confié des responsabilités pour gérer le secteur de l'entrepreneuriat le font selon cette vision. Au cas contraire, tous les efforts seront anéantis pour des raisons égoïstes et floues", a soutenu un entrepreneur, bien convaincu le dossier des financements du Fogec, dans le cadre de la troisième cohorte, est bloqué par l'IGF.

Les entrepreneurs concernés demandent au chef de l'État de veiller à ce que sa vision soit correctement appliquée par ses mandataires et attendent que soient mis hors d'état de nuire toutes les personnes qui fonctionnent à contre-courant.