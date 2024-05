Gambie: Le ministre Tangara inaugure l'ambassade du Maroc au pays

Son Excellence Dr. Mamadou Tangara, ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et des Gambiens de l'Etranger, a inauguré vendredi l'ambassade du Royaume du Maroc en Gambie.

Dans son adresse aux médias suite à l'inauguration de l'ambassade, le ministre Tangara a remercié le Royaume du Maroc pour cette grande initiative car l'ouverture d'une ambassade en Gambie est le symbole des liens étroits qui existent entre les deux pays.

Il a déclaré qu'il s'agissait de la deuxième inauguration à laquelle il prenait part, la première ayant eu lieu au Maroc.

Le ministre des Affaires Etrangères de la Gambie a également félicité le Royaume du Maroc pour son soutien à la Gambie.

« Ils ont joué un rôle clé dans le succès de l'organisation du sommet de l'OCI. Je leur adresse également mes remerciements pour leur énorme soutien avant, pendant et, j'en suis sûr, après le sommet », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la présence de l'ambassade du Royaume du Maroc en Gambie renforcera les excellentes relations bilatérales entre les deux pays.

Il a ajouté que l'ouverture de l'ambassade du Maroc en Gambie leur présente une belle opportunité de promouvoir l'image du Maroc en Gambie, et ce, afin que les Gambiens puissent apprendre à mieux connaitre le Maroc.

Selon lui, de nombreux Gambiens entretiennent des rapports avec le Maroc à travers la confrérie Tijania, ajoutant qu'un nombre important de Gambiens effectuent régulièrement le voyage au Maroc pour le pèlerinage ainsi que pour les études.

Mr Ahmed Belhadj, chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume du Maroc en Gambie, a déclaré que les relations entre le Maroc et la Gambie sont exceptionnelles et florissantes. Elles révèlent une histoire pleine de fraternité et d'entraide profondément ancrée dans l'histoire des deux pays. « La force de cette relation n'a jamais subi les vicissitudes du temps. Au contraire, il est clair que le temps n'a fait que raffermir et consolider cette relation à tous les niveaux, » a-t-il ajouté.

Selon lui, « en effet, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, depuis 2006, date de sa première visite officielle en Gambie, a bien compris la dynamique éminemment positive que connaît ce pays depuis quelques années ».

Il a déclaré que la forte et inébranlable résolution à aller de l'avant, impulsée par Son Excellence le Président Adama Barrow, et partagée par son frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est traduite par un partenariat exemplaire et solide, fondé sur une amitié renforcée, un respect fraternel et une assistance mutuelle.

« Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'ouverture de la nouvelle ambassade confirme l'excellence des relations entre les deux pays frères ainsi que l'engagement du Maroc à hisser ces relations au niveau qu'elles méritent », a-t-il conclu.

