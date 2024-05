Afrique: Une tunisienne déployée en RDC reçoit le Prix 2024 de la pionnière des Nations Unies

L'édition 2024 du Prix de la pionnière des Nations Unies pour les femmes spécialistes des questions judiciaires et pénitentiaires a été décerné à la Major Ahlem Douzi, officière au sein de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Décerné pour la première fois en 2022, ce prix reconnaît les contributions exceptionnelles des femmes fonctionnaires de la justice et de l'administration pénitentiaire en poste dans les États membres du monde entier, qui défient les stéréotypes et les barrières liés au genre.

Dans un entretien avec ONU Info, la Major Douzi a déclaré qu'elle était profondément honorée et reconnaissante d'avoir été reconnue pour ses efforts.

« Tout d'abord, cela signifie beaucoup pour moi et pour mon pays, la Tunisie. Cela m'encourage également à poursuivre ce que j'ai commencé et à aspirer à de plus grandes responsabilités et à de plus grandes réalisations », a-t-elle expliqué.

Combattre les stéréotypes

La Major Douzi a reçu sa récompense mardi au Siège des Nations Unies à New York.

Dans une vidéo diffusée à l'issue de la cérémonie, elle a déclaré qu'être une pionnière signifie avoir « le courage et le désir d'ouvrir la voie aux femmes afin d'éliminer les obstacles systématiques et persistants tels que les stéréotypes et la discrimination fondée sur le sexe qui empêchent les femmes de participer pleinement, sur un pied d'égalité avec les hommes, de manière significative aux opérations de paix ».

Lors de son entretien avec ONU Info, l'officière a détaillé ses engagements quotidiens, qui comprennent la contribution à l'élargissement du soutien aux autorités par le biais d'une expertise technique « de pointe » pour les enquêtes et la lutte contre l'impunité dans les attaques contre les soldats de la paix de l'ONU, comme lors d'un incident récent au Nord-Kivu.

Elle a indiqué qu'elle était la seule femme à travailler au sein de la section d'appui à la justice dans la capitale régionale, Goma, et dans le domaine de la justice militaire - ce qui entraîne ses propres défis.

« Mais je pense qu'il est bon d'essayer de faire tomber les barrières entre les sexes » et de « relever les défis et de montrer que les femmes sont capables de travailler sur un pied d'égalité avec les hommes », a déclaré la Major. « De plus, les femmes représentent la moitié de notre société et nous ne pourrons parvenir à une paix durable que si les femmes sont présentes dans tous les domaines ».

Plaidoyer pour l'inclusion des femmes

La Major Douzi a déclaré qu'elle était particulièrement fière d'être la première experte en armements et munitions à travailler dans la cellule d'appui aux poursuites de sa section et d'être la seule femme experte à travailler avec les autorités militaires congolaises.

Elle a ajouté que non seulement elle est une lauréate, mais une fervente avocate des femmes soldats de la paix qui apportent continuellement des contributions vitales dans des rôles secondaires.

« Je veux qu'elles s'efforcent d'apporter des contributions significatives à une paix durable, mais aussi aux postes de décision et aux opérations », a-t-elle dit, ajoutant qu'elle les encourage toutes à être des modèles pour les femmes à l'avenir.