Tunisie: Allocution de Nabil Ammar à l'occasion de la célébration de la journée de l'Europe - « Notre relation devrait, pour prospérer dans le futur, être fondée beaucoup plus sur le partenariat que sur l'assistance »

À l'occasion de la célébration de la journée de l'Europe, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a prononcé un discours dans lequel il a exprimé son plaisir de participer à « cette importante commémoration de la Journée de l'Europe.

Importante pour vous, membres de l'Union évidemment ! Mais significative aussi pour nous autres Tunisiens, qui sommes vos partenaires ».

À cet effet, Nabil Ammar a souligné que « mieux l'UE se portera, et mieux cela sera pour notre partenariat, tant nos défis et intérêts communs sont évidents et interdépendants ».

Évoquant les élections européennes qui se dérouleront en juin prochain, il a indiqué que leurs résultats « vont beaucoup peser sur la période future, et l'affecter. Et cela, compte tenu de l'ampleur des changements radicaux en cours à l'échelle mondiale ».

Au nom du gouvernement tunisien, il a souhaité à tous les pays, les peuples et à l'Union, que cette échéance politique « apporte la paix sur votre continent voisin, ainsi que davantage de sécurité et de prospérité, ce qui contribuera à renforcer notre dialogue et notre partenariat ».

Il a affirmé que la Tunisie tient à cette relation historique et naturelle avec l'UE.

«C'est pourquoi nous oeuvrons à ce qu'elle soit adaptée au nouveau contexte mondial en gestation. Et nous serons toujours vos partenaires fiables pour consolider la paix, la liberté et la pleine jouissance de vos droits publics et privés, pour tous vos citoyens et résidents, et cela, sans immixtion aucune dans les affaires internes de vos pays respectifs ».

Et de rappeler que « ce partenariat est d'abord politique. Et il est bien davantage que la somme ou l'annonce de lignes de crédit, de projets ou de dons ». « Ces réalisations concrètes, en effet, ne peuvent se concevoir que dans un cadre politique cohérent et fondé sur le dialogue et l'entente équilibrés, au service de nos générations futures, pour qu'elles vivent en harmonie et dans la prospérité », a-t-il indiqué.

Et de souligner qu'en la matière, « ce sont plutôt les bons amis qui font les bons comptes, et non l'inverse ».

Pour le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, c'est un projet essentiellement politique et « il ne peut donc réussir que dans le cadre de la compréhension et du respect mutuels ».

C'est pourquoi il a clairement souligné que « notre relation devrait, pour prospérer dans le futur, être fondée beaucoup plus sur le partenariat que sur l'assistance, car le temps est bien venu de tirer le véritable bilan de ce qui a bien, et de ce qui a moins bien fonctionné dans nos rapports ».

Par ailleurs, Nabil Ammar a constaté avec satisfaction que « nous avons progressé depuis l'an dernier, en termes de qualité de dialogue et d'attitude constructive. Et cela a été confirmé par des signaux encourageants de la part de plusieurs de vos pays membres ».

« Toutefois, nous avons encore des efforts importants à déployer, pour que davantage de membres de votre Union soient plus proches encore dans leur analyse et leur lecture, quant aux conditions et perspectives du développement de notre partenariat », a-t-il fait remarquer.

« Votre Union s'est construite pour bannir les affres du siècle dernier, et devrait tout déployer pour installer et consolider la paix au présent et au futur. Comme vous l'avez mentionné dans vos propos, Monsieur l'Ambassadeur, la guerre sévit toujours en Europe, et la tragédie à Gaza, que certains appellent catastrophe humanitaire, alors que c'est un génocide en cours, est en lien direct avec les motivations qui ont été à l'origine de la création de votre Union », a précisé le ministre avant de conclure en affirmant que « notre relation ne pourra que s'enrichir de toutes nos différences, historiques, culturelles et politiques, si toutefois nous tirons tous rapidement, et avec intelligence, toutes les leçons du passé ».