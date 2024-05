Ile Maurice: Beach volley - La paire Wan/André victorieuse, Lanappe/Auguste battue

Fortunes diverses pour les deux paires mauriciennes dans le tournoi de beach volley des Jeux de l'ACNOA de la Zone 7, hier à Roche-Caïman aux Seychelles. Si la paire féminine composée de Madison Wan et Marine André est sortie victorieuse de son match face aux Seychelles, tel n'a pas été le cas pour Alexandre Lanappe et Nickk Auguste qui ont été battus par leurs adversaires malgaches.

Madison Wan et Marine André ont dominé les Seychelloises Kieta Morgan et Lutra Elizabeth en deux sets, 21-8 et 21-11, tandis que dans l'autre rencontre, les Malgaches Safidy Tsimialona et Aro Randriamarosa ont battu les Comoriennes Rania Said et Dina Said en deux sets, 21-5 et 21-10. Aujourd'hui en demi-finales, les Mauriciennes seront opposées aux Comoriennes et les Malgaches aux Seychelloises.

Chez les garçons, nos représentants Alexandre Lanappe et Nickk Auguste ont chuté devant les représentants de la Grande île, Alane Guillet et Bradley Andrianjafy, au terme de deux manches accrochées, 21-23 et 21-23. De leur côté, les Comoriens Ali Moussa et Ahmed Satoul ont disposé des Seychellois Daryl L'Espérance et Alwyn César en deux sets, 21-12 et 21-9. Aujourd'hui, en demi-finales, les Mauriciens affronteront les Comoriens alors que les Malgaches seront opposés aux Seychellois.