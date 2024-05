Ile Maurice: Encore des problèmes techniques !

Chassez le naturel et il revient au galop. Voilà un autre incident qui est venu ternir davantage la réputation de la compagnie aérienne d'Air Mauritius.

Le vol MK042 d'Air Mauritius en direction de Londres, programmé pour mercredi soir (8 mai), a été annulé, plongeant les passagers dans une situation inconfortable et frustrante. La compagnie aérienne a justifié cette annulation par un énième problème technique sans donner plus de details. Mais les conséquences pour les voyageurs ont été significatives. Certains avaient des connections vers d'autres destinations, notamment le Canada.

Initialement prévu pour décoller à 21h20, le vol a été annulé au dernier moment, laissant les passagers dans l'incertitude quant à leurs plans de voyage. Selon les déclarations de la compagnie aérienne, un problème technique rencontré a été la principale raison de cette annulation. C'est à 20h45 qu'une première annonce a été faite sans pour autant préciser les raisons du retard. Finalement ce n'est que vers 22h45 que l'annonce de l'annulation du vol a été faite pour des raisons techniques.

Le vol MK042 d'Air Mauritius a été annulé mercredi soir au grand désarroi des passagers.

Face à cette situation, les passagers ont exprimé leur mécontentement et leur frustration. « C'est vraiment inadmissible ! Cette situation perdure depuis plusieurs mois déjà. A l'avenir nous n'allons plus soutenir cette compagnie aérienne, » dira un des passagers.

%

Certains (les étrangers) ont été pris en charge par la compagnie nationale et ont été logés à l'hôtel, tandis que d'autres (les Mauriciens) ont été invités à récupérer leurs bagages et de rentrer chez eux à leurs propres frais. Cependant, Air Mauritius a assuré aux passagers qu'ils seraient remboursés pour leurs frais supplémentaires, sur présentation d'un reçu. Malgré cette assurance, de nombreux voyageurs ont exprimé leur désagrément face à la situation et ont appelé à une meilleure gestion des incidents de ce genre à l'avenir.

Les passagers récupérant leurs bagages sur le tapis roulant.

Cette annulation soulève également des questions quant à la fiabilité des services offerts par la compagnie aérienne et met en lumière l'importance pour les transporteurs de maintenir des normes élevées en matière de maintenance et de gestion des vols.

Ce n'est que vers 23h50 que les passagers ont été informés par courrier électronique et par sms que le vol sera reprogrammé ce jeudi 9 mai vers 12h15. Le courier d'Air Mauritius se lit comme suit :

Dear Valued Customer,

We regret to inform you that your flight MK42 initially scheduled to leave MAURITIUS for LONDON (GATWICK) on 08 MAY at 21:30 has been cancelled.

You have been rebooked onto the following flight as per new timing below:

MK3042 DEPARTING MAURITIUS ON 09 MAY 2024 AT 12:15 TO REACH LONDON (GATWICK) ON THE SAME DAY AT 21:50.

For any further information, you are kindly requested to contact Air Mauritius Reservations on +2302077575.

Air Mauritius regrets all inconvenience.

Regards

Air Mauritius