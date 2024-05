Ile Maurice: Trouv'li, un site gratuit pour nous simplifier la vie

Imteaz Grosset, 35 ans, vient de lancer le site Trouv'li, un site d'annonces et de services en ligne, qui a pour but de faciliter la vie des Mauriciens. Comme le site français leboncoin, qui fait un tabac en France et à La Réunion, Trouv'li va permettre aux particuliers et aux professionnels de proposer des services ou de mettre des biens en vente d'une façon qui ne se pratique pas encore à Maurice.

Pourquoi un tel site ? «J'ai la fibre de l'entrepreneuriat. Je suis Franco-mauricien et j'aimerais vivre à Maurice prochainement. En faisant mes démarches pour venir m'installer, je cherchais sur le Net des meubles et des objets du quotidien comme une télévision, pas forcément des choses neuves mais plutôt d'occasion. Mais depuis la France, il n'y a rien. On est obligé d'aller sur Facebook, TikTok, sur des groupes très pollués et remplis de publicités mensongères telles que des marabouts, des prêts financiers, etc. J'ai trouvé qu'il y avait un manque à ce niveau-là et que si j'avais rencontré ces problèmes, d'autres aussi forcément. J'ai donc créé et lancé un site fin décembre 2023 que j'ai nommé Trouv'li. Pour se faciliter la vie à ce niveau-là», explique Imteaz Grosset, dont la mère est Mauricienne et le père Réunionnais.

Une première pour Maurice, mais un site identique existe depuis 2006 en France et c'est leboncoin qui est aussi présent en Corse, à La Réunion et dans les départements outremer, et qui obtient des millions de vues par jour. Mais à quoi ressemble le site Trouv'li et en quoi consiste-t-il ? «On s'est inspiré du boncoin. Eux, leur créneau, c'est l'automobile, l'immobilier et l'emploi, et ils ont mis deux ans à se faire connaître avant de décoller et de devenir aujourd'hui incontournable. Au début, Trouv'li était basique, mais il se développe et s'étoffe petit à petit, lui aussi. On va voir comment il sera reçu par les internautes», relate Imteaz Grosset, qui a lancé sa première société, une auto-école, à l'âge de 22 ans.

Business à faire pour les Mauriciens

Le public ciblé par Trouv'li est très vaste puisqu'il s'agit d'un site destiné à la fois aux professionnels et aux particuliers. «On peut avoir, par exemple, un expatrié qui va venir à Maurice et qui prépare ses excursions, mais quand il va sur un site, il est perdu au milieu des annonces des marabouts ! Le but est surtout de faciliter la vie des gens. Être pratique. Sur le Net, c'est pour l'instant un gros point noir et un manque pour Maurice. Un manque à gagner pour les pros aussi, qui pourraient promouvoir leurs produits ou services sur le site», avance notre interlocuteur. En somme, il ne s'agit pas que d'un site de petites annonces puisqu'il y a du business à faire. Pas que pour Trouv'li mais pour les Mauriciens aussi...

«Trouv'li est un site mauricien, conçu pour les Mauriciens, et j'envisage de recruter de la maind'oeuvre locale, une fois que le site sera bien lancé, si tout va bien», promet notre interlocuteur. Mais à quoi ressemble le site actuellement ? Les particuliers mauriciens peuvent accéder aux articles proposés sur le site mais aussi à l'immobilier (achat, vente, location), à l'automobile et à des offres d'emploi (un patron peut ainsi lancer son annonce en laissant ses coordonnées sur le site, ce qui lui permettra d'être directement en relation avec les personnes intéressées).

Toutes les fonctionnalités sont activées, et c'est maintenant au public de les découvrir et de les faire vivre. Avec des possibilités de développement et d'amélioration aussi ? «Tout à fait. Par exemple, je prévois un simulateur de prêt concernant l'immobilier et une possible mise en relation avec les banques pour les demandes de prêt en fonction du développement et des besoins qu'il y aura sur le site. Finalement, on peut aller vers un paiement sécurisé pour être sûr que l'objet sera bien remis à l'acheteur», anticipe Imteaz Grosset.

En résumé, la vocation de Trouv'li, c'est de permettre aux Mauriciens d'accéder à tous les objets du quotidien et de trouver tout ce dont ils ont besoin à Maurice, et même ceux qui sont ailleurs dans le monde puisqu'il s'adresse aux Mauriciens, aux expatriés, aux Mauriciens de la diaspora mais techniquement, ce site est accessible au monde entier. Ki zot bizin? Klik lor Trouv'li...

Bio express du fondateur de Trouv'li

Imteaz Grosset, 35 ans, marié et père de deux enfants, est né en France d'une maman mauricienne et d'un papa réunionnais. Après un baccalauréat économique et social, il sent qu'il n'est pas très porté pour les études mais est beaucoup plus attiré par l'entrepreunariat. C'est ainsi qu'il fonde sa première société à 22 ans, une auto-école, qui fera des petits par la suite. En parallèle, il crée une société de location de voitures, qui devient rapidement florissante. Il a le flair pour sauter dans les bons «wagons» pour bien gagner sa vie mais l'appel de son pays d'origine, Maurice, l'incite à quitter son train-train quotidien. «Le métro-boulotdodo, c'est fatigant», avoue notre compatriote. «En France, je trouve qu'il y a de moins en moins de sécurité et que la vie est de plus en plus chère. À Maurice, le train de vie est plus cool, avec le soleil, la mer, un meilleur cadre de vie pour les gosses. J'aimerais venir vivre à Maurice à plein temps, développer le marché local et le faire connaître à l'international. Il existe à Maurice un marché des objets du quotidien, accessible à tout le monde et qui n'est pas exploité. Trouv'li peut remédier à cela...» Joli plan pour trouver son bonheur en joignant l'utile à l'agréable si Trouv'li fait son trou.