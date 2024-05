Algérie: Le président du groupe parlementaire d'amitié 'Algérie-Congo' tient une séance de travail avec son homologue congolais

ALGER — Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Congo" a tenu, mercredi, une séance de travail présidée par M. Baghdad Benamara, président du groupe, avec le président du groupe parlementaire d'amitié "Congo-Algérie", Pierre Obambi, arrivé à Alger avec une délégation de l'Assemblée nationale de la République du Congo, conduite par son président Isidore Mvouba, dans le cadre d'une visite officielle de cinq jours, indique un communiqué de l'APN.

Les deux parties ont évoqué, à l'entame de la séance, "les relations historiques entre les deux pays amis, tirées de leur lutte commune contre les forces coloniales, dans l'attente de leur consécration la mise en oeuvre d'une coopération mutuelle, notamment après la signature de 17 accords et mémorandums d'entente dans plusieurs domaines au niveau des commissions mixtes des deux pays", précise le communiqué.

Les deux parties ont également souligné "la nécessité de renforcer les échanges économiques et commerciaux et d'étendre des passerelles entre les chambres de commerce et les hommes d'affaires des deux pays, outre la coopération dans d'autres domaines tels que l'industrie, l'enseignement supérieur et la formation, l'énergie et l'agriculture", ce qui nécessite "une solution au problème des visas et l'ouverture de lignes aériennes entre les deux pays".

La rencontre s'est déroulée en présence du président de la Commission des affaires économiques, du développement, du commerce et de la planification, Toufik Guerrache, et du rapporteur de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Merouane Arfis.