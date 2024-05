Congo-Kinshasa: Cumul des fonctions dans le Gouvernement - Steve Mbikayi dénonce l'inaptocratie qui s'est installée au pays

Dans une tribune libre du samedi 4 mai 2024, le Député national Steve Mbikayi a lancé un message interpellateur à la nouvelle classe politique qui découle de cette génération constituée des personnes qui n'ont jamais travaillé. Sous l'influence familiale ou par la corruption des organisateurs des élections et des juges, des sans-emplois, des étudiants ou de nouveaux diplômés sont bombardés députés, sénateurs, gouverneurs, mandataires, ministres ... Sans avoir jamais travaillé ni payé les impôts et sans aucune expérience professionnelle. On commence sa carrière par une ordonnance présidentielle ou un mandat électif. « Que pouvons-nous attendre de ce phénomène ? », s'est-il interrogé.

On commence sa carrière par une ordonnance présidentielle ou un mandat électif parce qu'on est assis sur la caisse de l'État, on l'utilise pour gagner de la place pour différents membres de la famille en postulant à tous les postes à l'idée de faire une passe à un fils, une épouse, un frère ( suppléants ) , a dénoncé le fondateur de la plateforme Fond Patriotique.

Cet ancien membre du gouvernement révèle qu':« Environ 60% de sénateurs élus sont députés nationaux, ministres, gouverneurs, députés provinciaux... Avec des parents suppléants sans cursus connus qui vont se retrouver sénateurs, députés nationaux ou ministres arrivistes. Donc, les deux chambres seront occupées par les mêmes familles qui auront des ramifications au gouvernement et dans les entreprises publiques et le peuple murmure et pourra gronder un jour ».

%

Il rappelle par ailleurs que, les députés, en leur qualité d'élu ne doivent pas faire la sourde oreille face à ce phénomène. Ils doivent plutôt anticiper et proposer des solutions allant dans le sens de répondre à ces préoccupations du peuple. Le moment venu, ils doivent introduire un amendement à la loi électorale.

Le fondateur de la plateforme Front Patriotique demande qu'avant d'aspirer à des hautes fonctions (Gouvernement, Parlement, entreprises...), il faut prouver qu'on a une expérience professionnelle réelle et connue (Pas fournir des attestations des services rendus faites de toutes pièces), Il faut aussi prouver qu'en bon citoyen, on a eu à travailler et à payer les impôts.

Il poursuit en ces termes : « Même lorsqu'on est élu, en cas d'empêchement d'un élu ou sa nomination à d'autres fonctions, son suppléant doit être le candidat député qui était sur la même liste que lui, qui avait battu campagne et qui venait en ordre utile en termes de voix obtenues. Ainsi, ça ne sera plus nos femmes, nos enfants et nos frères néophytes et souvent méconnus du parti, qui viendront nous remplacer en vue de maintenir le grand nombre de nos compatriotes sous le joug d'une classe des privilégiés constituée par la ruse et sans aucun mérite.

«Ainsi, dit-il, nous commencerons à mettre fin au système de chance eloko pamba qui constitue une inaptocratie dans notre pays. C'est-à-dire, le système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont élus par les moins capables de produire et où les autres membres de la société les moins aptes à subvenir à eux-mêmes ou à réussir, sont récompensés (achetés) par des biens et des services qui ont été payés par la confiscation et le détournement de la richesse et du travail d'un nombre de producteurs en diminution continuelle. (Jean Lefèvre d'Ormesson).

Il promet en disant : «Nous insisterons aussi pour que dans la loi qu'il soit interdit de faire des dons et offrir de l'argent aux électeurs à tous les niveaux. Cette pratique a instauré une concurrence déloyale qui a vu tous les membres du gouvernement et des gouverneurs être élus à différentes fonctions au détriment de ceux qui n'ont pas eu la possibilité de faire la main basse sur la caisse de l'État, « Ça doit changer !».