Congo-Kinshasa: Emergence de la consommation locale, Afri Oil and Cosmetics (S.A.S.) exprime sa détermination à valoriser les ressources naturelles congolaises !

Fondée par le Professeur Jean-Pierre Kayembe depuis 2017 en Afrique du Sud, avant d'être enregistrée en RDC en 2019, la Société Afri Oil and Cosmetics (S.A.S.) a une vision ambitieuse : valoriser les ressources naturelles congolaises en produisant des produits pharmaceutiques de haute qualité. Son engagement envers l'utilisation durable des plantes médicinales locales est essentiel pour assurer la sécurité et l'efficacité de ses produits.

L'industrie pharmaceutique est un secteur vital pour la santé et le bien-être des populations. En République démocratique du Congo (RDC), où les ressources naturelles abondent, l'implantation d'une entreprise pharmaceutique locale peut contribuer à la croissance économique et à l'autosuffisance médicale.

Les Divisions Clés de la Société

1. Division des Huileries

Au coeur de la production d'Afri Oil and Cosmetics (S.A.S.), la division des huileries se concentre sur la fabrication d'huiles de palme et de palmistes brutes. Ces huiles sont ensuite transformées physico-chimiquement pour produire des huiles végétales de cuisson, des margarines, du biodiesel et même des peintures à base d'huile. Pour atteindre ces objectifs, la société nécessite une plantation de palmiers à huile et des équipements d'extraction et de raffinage.

2. Division Cosmétique

La division cosmétique exploite les propriétés des huiles de palme et de palmiste pour fabriquer une gamme de produits cosmétiques et détergents liquides appelée "NGELISA". Ces produits incluent des savons liquides, des désinfectants, des lotions, des parfums et des produits d'entretien. La technologie moderne permet également de produire ces articles sous forme liquide, en utilisant des produits chimiques commerciaux.

3. Division de Nettoyage et Service Après-Vente

Cette division offre des services de nettoyage et d'entretien grâce à un équipement polyvalent. Elle propose des lavages à pression, le nettoyage des vitres, l'hydro-sablage, le nettoyage de flottes de véhicules et d'avions, ainsi que l'entretien de maisons, bureaux, hôpitaux et écoles. La Société Afri Oil and Cosmetics (S.A.S.) s'engage à maintenir des normes élevées de propreté et d'hygiène.

Défis et Opportunités

Le courtage financier initial a conduit à la création d'Afri Oil and Cosmetics (S.A.S.). Le défi consiste à mobiliser les capitaux nécessaires pour l'expansion de l'entreprise. Cependant, les opportunités sont immenses : l'utilisation durable des ressources naturelles, la réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers et la contribution à l'économie locale.

Contrats Acquis et Clients Fidèles

La société a déjà établi des relations solides avec plusieurs clients, dont la SNEL SA RDC, l'UPN, l'ISC, la Société AMI-CONGO et d'autres grossistes et détaillants privés. Ces partenariats contribuent à la stabilité et à la croissance d'Afri Oil and Cosmetics (S.A.S.).

Besoin Financier et Partenariats

Pour atteindre ses objectifs, Afri Oil and Cosmetics (S.A.S.) a besoin d'un financement d'environ 200.000 USD. Ces fonds seront utilisés pour l'achat de matériel, de produits chimiques et d'emballages. La société est ouverte à des partenariats, qu'ils soient en nature ou en espèces. Un protocole d'accord peut être établi avec les partenaires intéressés.