Ile Maurice: Hammerhead exige le respect de l'accord avec Rose-Belle Sugar Estate

Shafeek Jhummun, le directeur de la société Hammerhead International Ltd, a adressé une mise en demeure à Rose-Belle Sugar Estate, exigeant la signature du contrat de location conformément aux termes de l'accord préalable. Il maintient que l'accord préliminaire de location de terrains agricoles sur les terres de la compagnie sucrière a été favorablement approuvé pour une période de dix ans et n'a jamais été annulé.

Cette demande concerne la mise en place et l'exploitation d'une ferme d'élevage et de détention de primates sur un terrain à bail de 234,32 arpents à Le Val, Grand-Port. Le ministère de l'Environnement a clairement indiqué qu'il ne poursuivra pas l'évaluation de la demande d' Environmental Impact Assessment (EIA) de Hammerhead International Ltd. Rose-Belle Sugar Estate a informé Shafeek Jhummun de sa décision de ne pas renouveler le contrat dans une lettre officielle, le 6 mars, et lui a demandé d'enlever toutes les structures liées au projet.

Le directeur de Hammerhead International, qui ne baisse pas les bras, conteste cette décision. Selon les documents présentés par sa société, dans une lettre datée du 13 août 2021, le National Parks and Conservation Service, sous l'égide du ministère de l'Agro-industrie, a informé la société de l'approbation de son enregistrement pour la reproduction et l'exportation de macaques à longue queue. Ensuite, une lettre d'attribution datée du 22 septembre 2022 a été émise par Rose-Belle Sugar Estate, approuvant la location des terres pour une durée de dix ans.

Cependant, malgré la signature de l'accord préalable du 28 septembre 2022, souligne Shafeek Jhummun, les procédures administratives ont été entravées, retardant la soumission de sa demande pour obtenir le permis EIA. Le directeur de la société affirme avoir dépensé environ Rs 65 millions pour le projet, incluant des investissements en conception, rénovation, travaux de construction, clôtures, accès routier et aménagement paysager sur le site. Il fait ressortir que le ministère a annoncé l'annulation du processus de demande de permis EIA en décembre 2023, indiquant que l'accord préalable avait expiré en septembre 2023. Rose-Belle Sugar Estate, dit-il, aurait refusé de formaliser l'accord de bail, invoquant des controverses entourant le projet de capture et d'exportation de macaques. Une série de correspondances a suivi entre les parties quant à la validité de l'accord et à la progression du projet. Dans une lettre datée de février 2024, l'entreprise a nié toute controverse et a demandé à Rose-Belle Sugar Estate de reconsidérer sa décision pour ne pas retarder davantage le projet. Cependant, aucune réponse n'a été reçue à ce jour.

Dans la mise en demeure servie mardi, Hammerhead International affirme que sa présence sur les terres louées est légale et que l'accord de bail aurait dû être formalisé comme convenu. Elle demande à Rose-Belle Sugar Estate de respecter les termes de l'accord et d'éviter d'entraver le projet.