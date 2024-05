Cameroun: 'Tout l'or du Kwat' - Un voyage captivant à travers la jeunesse de Yaoundé

Le mercredi 8 mai, l'Institut Français du Cameroun (IFC), branche de Douala, a accueilli la projection du film "Tout l'or du Kwat". Réalisé par Eric Akam, ce long métrage met en lumière les aspirations et les talents cachés de la jeunesse de Yaoundé à travers la musique Mbolé. Avec une histoire captivante et des personnages attachants, le film offre un regard authentique sur la scène musicale locale et la quête d'émancipation des jeunes artistes.

Un récit de passion et de rébellion :

"Tout l'or du Kwat" raconte l'histoire de Frank et Willy, deux jeunes en échec scolaire qui vivent avec leur père et sa nouvelle compagne. Leur quotidien est rythmé par des performances et des animations musicales dans les débits de boissons de leur quartier. Cependant, ils rêvent de s'affranchir de l'autorité paternelle en se lançant dans la pratique du Mbolé, un registre musical marginal et populaire.

Le film explore les défis auxquels ces jeunes artistes sont confrontés, notamment le conflit avec leur père qui ne comprend pas leur passion pour la musique. Leur projet de percer dans l'industrie musicale locale représente également l'espoir d'une génération entière de jeunes de Yaoundé qui partagent cette aventure. À travers des performances enflammées et des moments d'introspection, "Tout l'or du Kwat" offre un aperçu émouvant de leur parcours.

Ayriq Akam : Un artiste polyvalent à la réalisation :

Ayriq Akam(Éric Akam), rappeur, chanteur et producteur camerounais, est à l'origine de ce projet cinématographique. Fort de ses vingt ans de pratique du hip-hop et de son expérience en tant qu'artiste indépendant, Ayriq Akam a décidé de se lancer dans une carrière de documentariste en 2021. "Tout l'or du Kwat" est son premier long métrage.

Ayriq Akam est un artiste dont le style se distingue par la qualité de son phrasé et de sa tournure lexicale. Originaire de la scène slam de Yaoundé, il vit et travaille à Douala depuis 2016. Sa collaboration avec des artistes de différentes disciplines, notamment le groupe de danse XTREM FUSION, témoigne de sa volonté d'explorer de nouvelles formes d'expression artistique.

Une ode aux talents cachés de Yaoundé :

Pour Eric Akam, l'auteur du film, "Tout l'or du Kwat" est une référence à tous les talents qui se trouvent dans les sous-quartiers de la ville de Yaoundé et qui ont besoin d'être révélés. Le film offre une plateforme pour ces artistes qui cherchent à faire entendre leur voix et à partager leur musique avec le monde.

En mettant en scène une génération de jeunes artistes passionnés par le Mbolé, Eric Akam crée un portrait vivant de la scène musicale locale et de la révolution sociale en cours au Cameroun. "Tout l'or du Kwat" s'inscrit ainsi dans une logique d'archivage dynamique, capturant l'énergie et les aspirations d'une jeunesse en quête de reconnaissance et de liberté artistique.

La projection du film "Tout l'or du Kwat" à l'Institut Français du Cameroun (IFC) de Douala a été un moment marquant pour les amateurs de cinéma et de musique. Grâce à la vision artistique d'Ayriq Akam, le public a pu plonger dans l'univers captivant de la jeunesse de Yaoundé et découvrir les talents cachés de la scène musicale locale. "Tout l'or du Kwat" est bien plus qu'un simple film, c'est une invitation à explorer les aspirations et les rêves de toute une génération.