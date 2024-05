Congo-Kinshasa: Goma - La MONUSCO sensibilise sur la lutte contre le discours de haine et la désinformation

La MONUSCO, par le biais de sa division de l'information publique et de la communication stratégique, a organisé un atelier de sensibilisation de deux jours à Goma, axé sur le thème « La lutte contre la désinformation et les discours de haine ». Cet événement, débuté le mercredi 08 mai, a rassemblé un public diversifié, comprenant des acteurs politiques, des représentants de la société civile, des étudiants ainsi que des artistes musiciens de la région.

Les organisateurs ont souligné que cet atelier intervient dans un contexte marqué par un flux croissant de fausses informations non vérifiées, véhiculées notamment à travers les réseaux sociaux. Cette prolifération de désinformation alimente fréquemment des tensions et des divisions au sein des communautés, entre les acteurs politiques et la population, ainsi qu'avec la MONUSCO elle-même. Cette dynamique nuit à la cohésion sociale et menace la fragile paix dans des provinces telles que le Nord-Kivu.

Maganya Furaha, l'une des participantes à cet atelier, est étudiante à l'Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL), a déclaré :

"Lors de cet atelier, neuf principes essentiels nous ont été transmis afin de prévenir la propagation de la désinformation. Parmi ceux-ci, il a été souligné l'importance de ne pas diffuser des faits non vérifiés, ainsi que d'éviter de relayer des informations obsolètes en les contextualisant de manière erronée dans le présent"

En abordant ces enjeux essentiels et en favorisant un échange constructif, cet atelier illustre l'engagement partagé entre la MONUSCO et les participants en faveur de la promotion de la paix et de la lutte contre la désinformation dans la région du Nord-Kivu.