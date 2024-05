Congo-Kinshasa: Goma - Au moins 27 blessés victimes des bombardements de camps de déplacés pris en charge à l'hôpital CEBCA

Au moins 27 blessés sur la trentaine de victimes de l'explosion survenue sur le site de déplacés de Lushagalala le 3 mai dernier, sont pris en charge à l'hôpital Bethesda CBCA\Ndosho, appuyé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Les journalistes de Radio Okapi ont rendu visite à ces survivants ce jeudi 9 mai. Ces blessés disent avoir été surpris par ces bombardements et sont encore traumatisés.

Parmi les survivants se trouve une jeune femme, grièvement blessée et qui a perdu ses trois enfants, dont un nouveau-né, a peine âgé de deux semaines. Sa belle-soeur qui fait office de garde-malade et qui a aussi survécu aux bombardements explique :

« Au moins 4 bombes sont tombées et le 5er est tombe à l'église Cepac bloc 4. On m'a dit que ma belle-soeur est morte avec ses 4 enfants. Nous sommes allés à l'hôpital et avons trouvé ma belle-soeur et son fils Jojo qui a reçu des éclats au ventre, sur ses deux jambes, sur ses mains et sur le visage ».

Une autre mère de famille dont les enfants ont également été blessés, dit avoir perdu connaissance à cause du bruit assourdissant des bombardements.

« Nous étions à la maison, subitement, nous nous sommes retrouvés par terre, beaucoup des gens ont perdu connaissance moi-même aussi. On s'est retrouvés ici à l'hôpital. Et pour arriver ici c'était tout un problème, pas de transport et des coups de feu retentissaient. Nous sommes venus à pied depuis Mugunga jusqu'ici ».

La plupart de ces blessés sont venus de Sake, Shanga et les environs. Leur seul souhait est le rétablissement de la paix afin qu'ils puissent rentrer dans leur milieu d'origine.

Pour l'instant, les corps des victimes de ces bombardement sont toujours à la morgue en attendant l'organisation des obsèques par le Gouvernement, dont une délégation est attendue à Goma.