Ethiopie: Le Premier ministre Abiy déclare que le mouvement 'Made In Ethiopia' a entraîné de réels changements dans l'utilisation du potentiel industriel

<strong>Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'impact significatif du mouvement Made in Ethiopia sur le potentiel industriel du pays.

Lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed il y a deux ans, le mouvement national de l'industrie manufacturière vise à renforcer la compétitivité en s'attaquant aux goulets d'étranglement d'une manière durable, intégrée et globale.

Aujourd'hui, le Premier ministre Abiy a inauguré l'exposition Made In Ethiopia au Millennium Hall d'Addis-Abeba.

L'exposition présente les activités et les réalisations du mouvement au cours des deux dernières années.

Au cours de l'événement, M. Abiy a souligné le succès du mouvement dans la réduction des importations, la production nationale ayant remplacé des produits importés d'une valeur de 1,9 milliard USD au cours des neuf derniers mois de l'année fiscale éthiopienne en cours.

M. Abiy a souligné l'immense potentiel de développement industriel de l'Éthiopie et a reconnu le rôle crucial de l'industrie en tant que source de matières premières.

Il a souligné les efforts du gouvernement pour accélérer le développement agricole, en particulier dans des secteurs tels que le blé, le café, le riz et le thé.

Le mouvement Made In Ethiopia a joué un rôle important dans l'exploitation du potentiel existant du secteur industriel, contribuant ainsi à sa croissance globale, a-t-il déclaré.

%

En outre, le premier ministre a indiqué la nécessité d'établir un cadre de développement industriel capable de soutenir la productivité observée dans le secteur agricole.

Le premier ministre a également insisté sur la nécessité de soutenir les réalisations du mouvement Made In Ethiopia en défendant les producteurs locaux et en utilisant les produits nationaux.

En outre, il a déclaré que les industries manufacturières devraient exploiter les vastes ressources, l'énergie, les marchés et le capital humain de l'Éthiopie afin de maximiser les résultats et de favoriser une croissance durable.

L'exposition de cinq jours a attiré plus de 230 industries de divers secteurs, notamment le cuir et les articles en cuir, le textile et l'habillement, l'alimentation et les boissons, le bois et les produits du bois, les produits chimiques, la construction, l'automobile, les machines et l'électronique.