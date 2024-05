Algérie: Sonatrach - L'importance stratégique de la formation de la ressource humaine soulignée

ALGER — Le président directeur général (Pdg) du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a souligné l'importance stratégique que le groupe accorde au soutien et à la modernisation de la formation de la ressource humaine, compte tenu de son impact sur le rendement de l'entreprise, insistant sur la nécessité d'intensifier la formation dans les métiers de base, a indiqué, jeudi, un communiqué du groupe.

M. Hachichi est ainsi intervenu, lors de son déplacement à la tête d'une délégation composée de cadres dirigeants et de représentants du partenaire social dans la zone de production de Hassi Messaoud (Ouargla), pour suivre une présentation sur les recommandations des séances de brainstorming sur le thème "La formation au service des professionnels", lancées le 6 mai, a précisé la même source.

Organisée par la direction exécutive des ressources humaines, cette réunion a vu la participation de plus de 150 spécialistes en ressources humaines et métiers de base de la chaîne de valeur de l'industrie des hydrocarbures, dont des retraités, des chercheurs universitaires et des représentants du partenaire social, pour enrichir les débats et échanger les vues dans divers domaines liés à la formation et au développement des compétences, selon Sonatrach.

Après la présentation des recommandations riches et des résultats de cette rencontre, M. Hachichi a indiqué qu'elles "visent globalement à soutenir et à moderniser la formation de la ressource humaine à laquelle Sonatrach accorde une importance stratégique, compte tenu de son impact sur le rendement de l'entreprise, notamment en cette conjoncture marquée par une grande concurrence et des développements technologiques rapides", soulignant, dans son intervention, "la nécessité d'intensifier la formation dans les métiers de base, ainsi que l'importance de former les jeunes générations de travailleurs et de cadres pour garantir la pérennité et le développement des expertises".

M. Hachichi a profiter de l'occasion de sa présence à Hassi Messaoud pour effectuer une visite de terrain dans la zone industrielle de ZCINA.

Le Pdg de Sonatrach a clôturé sa visite dans cette région en se rendant à la salle de conférences de la base "Irara" où ont été abordés les "projets de développement de la zone de production de Hassi Messaoud visant à renforcer les opérations de récupération et le niveau de production", conclut le communiqué.