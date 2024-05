Tunisie: L'huile d'olive tunisienne rayonne à Genève - 26 médailles d'or !

Extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil in a glass oil jar on a woman's hand on a sunny meadow background. Concept of olive oil as a health and beauty product"

L'huile d'olive tunisienne vient de décrocher 32 médailles, dont 26 médailles d'or, au Concours International et Européen de l'huile d'olive extra vierge « EIOOC » tenu du 6 au 9 mai 2024 à Genève en Suisse, se classant ainsi au premier rang dans les compétitions européennes dans ce domaine.

Le Président du GIOOC (rassemblement des plus grands concours internationaux d'huile extra vierge), Raouf Chouket, a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP, que les médailles décrochées par la Tunisie se répartissent entre 26 médailles d'or pour la qualité du produit, 4 médailles d'or dans la catégorie Santé et deux médailles d'argent.

« Quatorze pays ont participé à cette compétition, à savoir la Tunisie, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, le Brésil, la France, la Croatie, l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Jordanie, l'Algérie, la Libye et le Portugal », a-t-il précisé.

Ont participé au jury de cette compétition internationale dix experts et dégustateurs de Tunisie, de Grèce, d'Italie, de Suisse, d'Espagne, de Turquie et de Croatie.Voici la liste des marques médaillées au Concours international européen d'huile d'olive (EIOOC) Genève, 2024.