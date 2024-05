Algérie: Massacres du 8 mai 1945 - Similitude des atrocités perpétrées par le colonisateur français en Algérie et les massacres sionistes

ALGER — Des enseignants et chercheurs algériens ont été unanimes à affirmer, lors d'une conférence sur les massacres du 8 mai 1945 organisée jeudi à Alger, la similitude entre les atrocités perpétrées par le colonialisme français en Algérie et les massacres de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza, dans une tentative d'extermination des peuples algérien et palestinien.

Les intervenants à cette conférence intitulée "Massacres du 8 mai 1945 et leurs répercussions sur les mouvements de libération dans le monde ... la cause palestinienne comme modèle", tenue au Palais de la Culture "Moufdi Zakaria" (Alger), ont mis en avant les similitudes entre la cause nationale à l'époque coloniale française et la question palestinienne actuelle d'un point de vue révolutionnaire et idéologique.

A ce propos, l'enseignant de philosophie de l'histoire, Ahmed Benyaghzer, a évoqué dans son intervention le lien entre les massacres du 8 mai 1945 et ce qui se passe aujourd'hui à Ghaza, en termes de brutalité, de barbarie et de génocide.

L'intervenant a également souligné que l'occupation sioniste est "une colonisation de peuplement qui réunit les dimensions religieuse et ethnique, les facteurs historiques, les convoitises des grandes puissances et les conflits géopolitiques".

De leur côté, l'académicien et chercheur en histoire, Said Maouel, et l'historien Meziane Saidi, ont été unanimes à affirmer que la question palestinienne est la première cause centrale des musulmans, et qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de terre mais d'une question idéologique et religieuse. Il existe un lien total et étroit entre les questions algérienne et palestinienne, ont-t-ils dit.

Abondant dans ce sens, M. Maouel a indiqué que "lorsque le colonialisme français est arrivé sur la terre d'Algérie, il s'est appelé colon, et le monde entier a été convaincu que la terre était sa terre et que les gens qui s'y trouvaient étaient des vestiges de l'invasion arabe, mais la vérité est que ce colonisateur est venu pour nous exterminer".

Il a en outre souligné les similitudes entre les opérations d'extermination menées par le colonisateur français à l'époque contre le peuple algérien et celles exercées par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien à travers son agression barbare continue contre la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre dernier.

Le conférencier a rappelé par ailleurs que le nombre d'Algériens qui payaient les impôts en 1832 était de six (6) millions d'Algériens sans compter les membres de la famille, soit près de 10 millions de personnes. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, il y avait également 10 millions d'habitants, ce qui prouve que "la France a oeuvré à stopper, pendant sa présence en Algérie, la croissance démographique, et c'est là la même politique que l'entité sioniste s'efforce d'adopter aujourd'hui en Palestine".

Pour sa part, M. Meziane Saidi a énuméré les nombreux indices qui confirment le lien étroit entre l'Algérie et la Palestine, qui se manifestent dans le soutien de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, et a souligné l'existence de similitudes entre les deux questions, rappelant à ce titre les tentatives du colonisateur français de rayer de la carte l'Etat qui existait, en l'occurrence "l'Algérie des Beni Mezghana". C'est ce que fait actuellement l'occupation sioniste en essayant d'effacer l'Etat de Palestine qui existait, a-t-il dit.

Parmi les autres similitudes, le conférencier a cité les opérations d'extermination des peuples algérien et palestinien par le colonialisme français et l'occupation sioniste respectivement, ainsi que la nature du colonialisme de peuplement français en Algérie, ce qui s'applique également, a-t-il dit, à l'occupation sioniste.