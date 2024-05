Algérie: Arkab reçu par le vice-président turc

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a été reçu par le vice-président de la République de Turquie, Cevdet Yilmaz qui l'a chargé de transmettre les salutations fraternelles du président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdogan, à son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Cette audience s'est déroulée en marge de la tenue de la 12e session de la Commission intergouvernementale algéro-turque, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Turquie, lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont abordé, lors de cette rencontre, les relations de coopération bilatérales et les résultats des travaux de cette session, "en concrétisation de la volonté des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et de son frère turc, M. Recep Tayyip Erdogan et de leurs orientations suprêmes qui visent à les raffermir, les consolider et à les étendre à plusieurs domaines", selon le ministère.

A ce propos, poursuit le communiqué, le vice-président de la République de Turquie a mis en avant "l'importance d'approfondir les concertations et d'explorer les opportunités de consolidation de l'investissement et du partenariat entre les deux pays dans plusieurs secteurs, à l'instar du secteur de l'énergie et des mines, soulignant la détermination de son pays à "renforcer les relations fraternelles avec l'Algérie".

%

Les deux parties se sont, en outre, félicitées des opportunités et des potentialités d'investissement et de partenariat dans les domaines de l'industrie et de l'industrie manufacturière, de la production pharmaceutique, des transports, des technologies de l'information et de la communication (TIC), des start-up, de l'agriculture, de l'hydraulique et des travaux publics.

Les deux parties ont, également, mis l'accent sur "l'importance de la consolidation et du développement des relations de coopération dans le secteur de l'énergie et des mines, particulièrement dans les domaines des hydrocarbures et du développement de l'industrie pétrochimique, la production et la distribution de électricité et les énergies renouvelables,

et bien d'autres collaborations liées aux échanges d'expertises et également les opportunités d'investissement et de partenariat offertes dans le secteur des mines en Algérie, notamment en matière de recherche, d'exploration, d'exploitation et de production de ressources minérales et de terres rares."

Cette rencontre a permis un échange de vues sur les affaires régionales et internationales d'intérêt commun. Dans ce contexte, "le vice président de la République de Turquie a mis en avant les efforts fournis par l'Algérie, en tant que membre non permanent au Conseil de Sécurité, pour défendre la cause palestinienne ainsi que ses initiatives visant l'adhésion de l'Etat de Palestine en tant que membre à part entière à l'ONU".