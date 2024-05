Algérie: SMA - Lancement de la première session de formation du projet 'Jeunes Chefs'

ALGER — Les Scouts Musulmans Algériens (SMA) ont lancé, jeudi à Alger, la première session de formation du projet "Jeunes Chefs", avec la participation de 120 chefs venant de différentes wilayas du pays, et ce, dans le souci de développer leurs compétences et d'améliorer leurs capacités dans le domaine du scoutisme.

Ce projet, qui se poursuivra jusqu'en septembre prochain, consiste à former plus de 400 chefs en bénéficiant des connaissances en leadership et des besoins spécifiques des chefs scouts, afin de leur permettre d'exercer diverses tâches dans différents domaines. Ils seront également initiés aux fondements du mouvement scout, à la manière de diriger une équipe, aux méthodes de communication et de promotion de l'information, ainsi qu'à la recherche de moyens de mise en place des projets dans les domaines de l'entrepreneuriat et des start-up.

Le Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui, a insisté, dans ce sens, sur l'importance de l'organisation de cette session de formation et "des efforts déployés par cette organisation pour former des jeunes compétents, dotés d'éthique et de principes nobles".

Pour sa part, le président du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a mis l'accent sur l'importance de poursuivre la coopération avec cette ancienne école qui offre des programmes riches pour renforcer les compétences et les capacités des jeunes, en s'appuyant sur une vision claire visant principalement à contribuer à la construction de l'Algérie nouvelle".

Après avoir relevé l'intérêt accordé par les autorités du pays aux scouts, en mettant à leur disposition l'outil nécessaire pour former les jeunes et prendre en charge leurs préoccupations, ainsi que pour consolider les principes et les valeurs nationales pour lesquels nos ancêtres se sont sacrifiés", M. Hidaoui a plaidé pour "la création du CSJ pour améliorer leurs capacités, les accompagner et leur permettre de participer à la vie politique et à la prise de décision".

De son côté, le président de l'association "Kafil El Yatim", et membre de l'Observatoire National de la Société Civile, Ali Chaouati, a évoqué "le rôle majeur des scouts dans la formation de chefs compétents", saluant l'organisation de tels projets qui visent à poursuivre le travail afin que cette école devienne un modèle dans différentes activités".