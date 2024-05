Ethiopie: Le mouvement Made-In-Ethiopia contribue à l'augmentation du PIB

<strong>Addis Ababa — Le mouvement MadeInEthiopia a aidé le secteur de l'industrie à augmenter sa contribution au PIB global du pays suite aux mesures prises pour résoudre les goulets d'étranglement dans le secteur, a fait remarquer le ministre de l'industrie Melaku Alebel.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré l'exposition "MadeInEthiopia" au Millennium Hall d'Addis-Abeba aujourd'hui.

Made In Ethiopia" est un mouvement national de l'industrie manufacturière qui a été lancé il y a deux ans par le Premier ministre Abiy Ahmed dans le but de stimuler la compétitivité du secteur en résolvant les goulets d'étranglement d'une manière durable, intégrée et globale.

L'exposition de 5 jours présente les activités et les réalisations du mouvement au cours des deux dernières années.

Plus de 230 industries engagées dans divers secteurs, notamment le cuir et les produits du cuir, le textile et l'habillement, l'alimentation et les boissons, le bois et les produits du bois, les produits chimiques, la construction, l'automobile, la machinerie et l'électronique, participeront à l'exposition.

Outre le Premier ministre Abiy Ahmed, des administrateurs régionaux en chef, des ministres, des hauts fonctionnaires, des ambassadeurs résidents et des membres de la communauté diplomatique à Addis-Abeba ont assisté à l'événement.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'industrie Melaku Alebel a déclaré que des résultats tangibles avaient été enregistrés dans l'amélioration des performances du secteur industriel depuis le lancement du mouvement national.

En mettant en oeuvre les domaines d'intervention, il a été possible d'améliorer la capacité de production des industries de 47 à 56 pour cent dans un laps de temps relativement court, a ajouté le ministre.

Il a précisé que la part du secteur avait également augmenté pour atteindre 39 % du PIB.

Le pays a remplacé des produits importés d'une valeur de 1,9 milliard USD au cours des neuf derniers mois de l'exercice fiscal éthiopien actuel en augmentant la production nationale grâce aux mesures prises par le mouvement.

Le ministre a également noté que les expositions organisées dans différentes régions du pays au cours de l'année ont permis de créer des liens avec le marché pour une valeur de 10,7 milliards de birrs.

Il a ajouté que l'exposition inaugurée aujourd'hui contribuera à accélérer le rythme des relations commerciales dans le secteur.