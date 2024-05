Ethiopie: Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique espère que le secteur financier sera bientôt transformé

<strong>Addis Ababa — Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (BNE), Mamo Mihretu, a exprimé son espoir de voir l'Éthiopie disposer très bientôt d'un système financier plus ouvert, plus diversifié et plus compétitif, qui favorise l'innovation et l'inclusion, et qui fonctionne conformément aux meilleures pratiques internationales.

Le gouverneur a fait cette remarque dans son discours d'ouverture du 7e sommet de l'Afrique de l'Est à Addis-Abeba aujourd'hui.

"Nous espérons voir très bientôt un système financier plus ouvert, diversifié et compétitif qui encourage l'innovation, l'inclusion et fonctionne conformément aux meilleures pratiques internationales.

Selon lui, un tel secteur financier fondamentalement transformé apportera de nombreux éléments nouveaux.

M. Mamo a souligné que parmi les nouveaux domaines où le travail est en cours pour réaliser la transformation, il y a un changement de politique qui permet aux investisseurs étrangers réputés d'opérer en Éthiopie, en apportant des capitaux frais, des produits innovants et les meilleures pratiques mondiales.

"Nous nous attendons à ce que les consommateurs bénéficient de cette réforme, mais aussi le système dans son ensemble, puisque toutes les parties impliquées devront améliorer leur jeu et ce qui serait un terrain de jeu plus compétitif et dynamique", a-t-il déclaré.

%

Au-delà de l'ouverture aux investisseurs étrangers, le secteur financier éthiopien est également en train d'être fondamentalement transformé par le lancement imminent des marchés de capitaux. À cet égard, le gouverneur a déclaré que la Bourse éthiopienne des valeurs mobilières (ESX) devrait devenir opérationnelle dans le courant de l'année.

Un tout nouvel écosystème d'entreprises financières, de banques d'investissement, de sociétés de conseil, de sociétés de courtage et de fonds communs de placement devrait ainsi voir le jour très prochainement.

De plus, en mettant l'accent sur les PME, les entreprises en phase de croissance et les plateformes de financement par la foule, "nous nous attendons à ce que l'ESX bénéficie de son avantage de dernier venu et offre une bourse plus inclusive et plus englobante que ce qui a été la norme jusqu'à présent dans de nombreux pays africains", a déclaré le gouverneur.

Troisièmement, M. Mamo a souligné que les réformes du secteur financier de l'Éthiopie se déroulent parallèlement à son entrée dans le groupe BRICS Plus, qui promet de débloquer de nouveaux partenariats économiques et de nouvelles voies de financement potentiellement importants.

"L'accès à des pools de capitaux plus importants, à des opportunités d'investissement diversifiées et à des projets de développement collaboratifs ne sont que quelques-uns des avantages que nous prévoyons dans le cadre de notre adhésion aux BRICS.

Le gouverneur estime que les changements d'alliances et l'émergence de nouveaux groupements tels que les BRICS Plus offriront des opportunités, en particulier pour le secteur financier.

Tous ces changements mondiaux nécessitent un cadre financier solide et réactif au sein de nos économies régionales pour faire face à ces chocs et les gérer efficacement, a-t-il souligné.

Dans le contexte éthiopien et de par la nature même de son rôle et de ses responsabilités, la Banque nationale d'Éthiopie est très étroitement impliquée dans la gestion de ces chocs et des complexités qui y sont associées.

"Plutôt que de nous contenter de réagir aux chocs externes et internes, nous établissons activement un programme ambitieux et plein d'espoir axé sur la stabilité, l'inclusion et la modernisation financières."

À partir de fin 2023, la Banque nationale d'Éthiopie a établi, par exemple, un nouveau plan stratégique qui vise à s'appuyer sur les tendances positives et les succès de ces dernières années.