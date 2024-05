Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les personnes déplacées réclament une amélioration de leur ration alimentaire

Dans les divers camps disséminés dans et autour de la ville de Goma, les déplacés internes du Nord-Kivu plaident pour une amélioration de leur ration alimentaire. Installés notamment dans les camps de Lushagala et Bulengo, ces déplacés venant des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo indiquent que la nourriture actuellement fournie ne correspond pas à leurs habitudes alimentaires. De plus, ils rapportent que la distribution de vivres semble avoir cessé depuis environ deux mois.

Avant le conflit, ces déplacés étaient autrefois autonomes dans leurs villages. Ils y cultivaient et se nourrissaient de produits locaux tels que les pommes de terre, les haricots, la viande et le poisson. Vivant aujourd'hui dans des camps, le recours à l'aide humanitaire est devenu une nécessité pour assurer la survie de ces personnes déplacées. Actuellement, chaque déplacé reçoit une ration mensuelle de douze kilos de vivres, comprenant notamment de la farine de froment, une nouveauté pour beaucoup d'entre eux. Cette farine, une fois reçue, est souvent revendue à bas prix pour obtenir des fonds permettant l'achat de denrées alimentaires plus adaptées à leurs habitudes alimentaires.

Cependant, malgré ces distributions, le montant alloué par ménage, soit 36 000 francs congolais par mois, équivaut à une ration journalière de seulement 1 200 francs, un montant jugé insuffisant par les déplacés pour subvenir à leurs besoins alimentaires de base.