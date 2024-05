Sénégal: Hélène de Bock, ambassadrice de la Belgique au Sénégal, sur les rendez-vous pour visas Schengen - «On entreprend toute une série de mesures pour essayer de régler l'intervention des acteurs intermédiaires»

Il est devenu difficile voire même impossible pour le Sénégalais désireux de se rendre en Europe d'avoir un rendez-vous pour l'entretien visa, sans débourser une grosse somme d'argent. Les journalistes ont interpellé les diplomates européens sur la question, lors d'une conférence de presse tenue en marge de la Journée de l'Europe, célébrée le mercredi 8 mai 2024. En réponse à l'interpellation, l'ambassadrice de la Belgique, Hélène De Bock, a affirmé : «nous sommes conscients et nous sommes très sensibilisés aux difficultés qui existent pour obtenir un rendez-vous. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il faut distinguer la question de la prise de rendez-vous qui intervient (via) un opérateur externe et la gestion des dossiers».

Par ailleurs, l'ambassadrice annonce des mesures pour régler la question des intermédiaires. «On entreprend tout une série de mesure pour essayer de régler l'intervention des acteurs intermédiaires, d'officines». Hélène De Bock d'ajouter, «nous sommes mis en difficulté par l'intervention de ces acteurs parce que nous n'avons avec eux aucune relation ; mais qui soumettent des dossiers ou qui accaparent et captent les rendez-vous pour les demandes de visa régulières et donc prenne la place de demandeurs lambda».

L'ambassadrice de relever : «nous sommes en contact avec les autorités sénégalaises. On déconseille formellement de passer par des officines et des tiers pour demander des visas. C'est une injustice énorme de créer un business autour de ces prises de rendez-vous. C'est l'accaparement de ces rendez-vous qui fait que les délais de prises de rendez-vous durent plus de deux mois par fois».

%

S'agissant de la délivrance des titres de voyage, elle affirme que «près de 30 mille nouveaux titres de séjours ont été délivrés par les États membres de l'Union européenne à des ressortissants sénégalais» et «c'est plus que les trois années précédentes ; mais c'est moins qu'en 2023». De même, chaque année, dit-elle, «les services consulaires de l'espace Schengen ont livré 30 mile visas de court séjour à des ressortissants sénégalais».

Pour l'ambassadrice de la France, Christine Fages, «le consulat général de France a traité 43 mille dossiers en 2022 et 46 mille en 2023. Deux tiers pour des visas de court séjours Schengen et un tiers pour les visas de longs séjours. Le taux d'acceptation des visas de court séjours est supérieur à 62% et le délai de traitement des visas de court séjour est de deux semaines, délais réglementaires». La diplomate française d'ajouter : «nous avons délivré, en 2023, le chiffre record de 5300 visas étudiants. Le nombre d'étudiants sénégalais en France a augmenté de 62% en 5 ans. Ils constituent la cinquième communauté étudiante étrangers».