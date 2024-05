Burkina Faso: Journée de l'Europe - Le 74e anniversaire célébré à Ouagadougou

La délégation de l'Union européenne (UE) au Burkina a célébré par anticipation la journée de l'Europe, le 8 mai 2024, à Ouagadougou.

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des affaires étrangères prononçait un discours historique qui a porté sur les fonts baptismaux la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). Avec 6 membres au départ, la CECA devenue Union européenne (UE) compte de nos jours 27 Etats. Une croissance qui a été célébrée, mercredi 8 mai 2024 à Ouagadougou, par la délégation de l'UE au Burkina à l'occasion de la journée de l'Europe.

Tout en célébrant la croissance de l'Union, cette fête a été également l'occasion de magnifier l'« excellence » des rapports entre le Burkina Faso et l'UE. « Après 65 ans de partenariat, nous avons créé des liens de respect et de franchise qui permettent à l'UE d'échanger et de dialoguer avec le Burkina de façon constructive et constante dans la recherche de l'intérêt commun », a indiqué l'Ambassadeur de l'UE au Burkina, Daniel Aristi Gaztelumendi.

L'excellence de la coopération entre le Burkina et l'UE se manifeste également selon le diplomate à travers l'appui apporté par les 9 Etats membres présents sur le territoire burkinabè (Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Suède) dans les différents projets de développement. L'aide de l'UE au pays des Hommes intègres, a-t-il indiqué, se décline en 2 grands axes.

Il s'agit d'une part, a-t-il précisé, d'un appui au développement humain et aux services sociaux de base d'un montant de plus de 42 milliards FCFA qui vise à améliorer l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau potable, protection sociale) aussi bien pour les populations hôtes que pour les PDI. D'autre part, a poursuivi l'ambassadeur, l'UE accorde un « soutien à la résilience économique et systèmes agro-alimentaires » d'un montant de plus de 44 milliards FCFA pour créer des opportunités économiques, des emplois et développer la formation professionnelle.

Appuyer la lutte contre le terrorisme

Face à la crise humanitaire que traverse le Burkina du fait de la situation sécuritaire, l'UE est également à ses côtés à travers un appui constant qui s'élevait à 23 milliards FCFA en 2023, selon les confidences de Daniel Aristi Gaztelumendi. Il a réaffirmé l'engagement de l'UE à poursuivre son aide pour que le Burkina soit libéré de la menace terroriste le plus tôt possible. C'est également ce qui est attendu d'eux par le gouvernement burkinabè.

Le Directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Dieudonné Souleymane Sougouri, a saisi l'opportunité de cette célébration pour lancer un appel à l'ensemble des partenaires « sincères » à un appui pour la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse le pays. « Il est urgent d'appuyer les efforts de lutte contre le terrorisme et d'accompagner de manière effective les populations en détresse face à la crise humanitaire dans l'espace de l'Alliance des Etats du Sahel », a-t-il indiqué.

Autant les droits humains sont une valeur chère à l'UE, autant ils constituent également une priorité pour les autorités de la Transition qui s'efforcent de les faire respecter en tout temps et en tout lieu y compris dans le contexte de reconquête de l'intégrité du territoire national, a souligné l'ambassadeur Sougouri. Il a salué la célébration de la journée de l'Europe qui constitue une occasion de valoriser les liens spécifiques entre les peuples européens et burkinabè.

Il a noté que c'est dans l'unité et le rassemblement autour d'un idéal commun que l'Europe s'est construit. Les Etats africains se sont inspirés, selon lui, de l'expérience européenne pour créer l'Union Africaine. « A l'échelle sous régionale, l'AES s'inscrit dans la même dynamique de défense collective, d'assistance mutuelle et de sécurité », a-t-il déclaré. Tout en formulant des voeux de prospérité aux Etats de l'Europe, il s'est dit convaincu que les efforts collectifs des pays de l'AES pour un vivre-ensemble dans des espaces pacifiés, économiquement viables et sécurisés seront couronnés de succès.