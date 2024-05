Tunisie: Le conte universel 'Le Petit prince' dans une adaptation théâtrale de Taher Aissa Belarbi

TUNIS/Tunisie — "Le Petit prince" est une nouvelle comédie musicale pour enfants de Taher Aissa Belarbi, adaptée de l'oeuvre éponyme de l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry, qui a fait sa première, jeudi soir, au Théâtre des régions à la Cité de la culture.

Pour la première fois, le grand acteur et humoriste Lamine Nahdi est à l'affiche d'un spectacle pour enfants. Cette comédie musicale est produite par Cerise productions avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles.

"Le Petit prince" est basée sur les événements du conte universel éponyme, « Le Petit prince » d'Antoine de Saint Exupéry, pilote dans l'armée de l'air et écrivain français qui a vécu entre 1900 et 1944. Cette comédie s'inscrit dans le même esprit du conte original de l'auteur français, une oeuvre poétique et philosophique de langue française qui a été publiée en 1943 à New YorK, aux Etats-Unis, et simultanément traduite en anglais.

Le Petit prince est une oeuvre universelle pour enfants qui a été traduites dans une centaine de langues à travers le monde et adaptée plusieurs fois au théâtre dans des langues et dialectes différents. Dans la version tunisienne, Taher Aissa Belarbi présente une oeuvre en dialecte tunisien. Le casting est composé de Lamine Nahdi, dans le rôle du pilote de l'air, de Khaled Zaidi, Wahida Ferchichi, Yasser Khiari et Sarra Tannoubi.

%

Le spectacle s'ouvre sur une scène où l'aviateur (Lamine Nahdi) à bord d'un avion qui survole l'espace aérien tunisien, traversant le pays du Nord au Sud, avant qu'il ne s'écrase dans le désert. Ce voyage aérien emmène le spectateur dans la beauté des paysages de la Tunisie et ses caractéristiques culturelles et naturelles.

Après une panne dans le moteur, l'avion d'écrase dans le désert. Le pilote se retrouve, le lendemain, en face du Petit prince qui lui demande : « S'il vous plaît... dessine-moi un mouton !

Le pilote va essaye, à plusieurs reprises, de lui dessiner un mouton mais à chaque fois le dessin ne plait pas au petit prince exigeant. Lassé de ne pas pouvoir satisfaire sa demande, le pilote décide alors de l'épater à travers le dessin d'une boite avec le mouton à l'intérieur. L'idée d'un mouton invisible ne manque pas de plaire au Petit prince et de conquérir son esprit enfantin.

L'enfant affiche sa satisfaction et commence alors à lui raconter l'histoire de son évasion d'une planète lointaine en raison d'une querelle avec sa rose. Le Petit prince raconte au pilote ses multiples rencontres avec des personnages étranges au cours de son voyage imaginaire vers d'autres planète. Des rencontres qui lui ont beaucoup appris sur la vie et les gens.

Cette comédie musicale se caractérise pour son univers scénique, à la fois étrange, merveilleux et fantastique pour s'identifier à l'espace magique du conte, du rêve et de la fantaisie. Les scènes du spectacle étaient entrecoupées de tableaux chorégraphiques et lyriques et des arts du cirque. Ces éléments artistiques et visuels ont permis à l'oeuvre du metteur en scène tunisien de répondre aux conditions scéniques d'une véritable comédie musicale.

L'introduction du chant et de la danse dans la structure théâtrale de ce spectacle ont permis une transition fluide entre les scènes, ce qui est assez réconfortant pour le spectateur. Ce choix dans la mise en scène permet plus d'aisance à suivre la succession des événements.

L'amour, l'amitié, la méditation et la réflexion sont des notions assez présentes dans cette oeuvre qui aborde également le fossé qui sépare les enfants et les adultes. Ce fossé inter-générationnel est tel un cri d'alarme sur la nécessité de prendre au sérieux le rêves des enfants avant que la flamme de la créativité et d'espérance chez eux ne s'éteigne.

« Le Petit prince » est un appel à la libération et à se débarrasser des stéréotypes d'une réalité régie par le matérialisme, l'immoralité et le manque des valeurs. "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux " est l'enseignement du conte et repris par cette comédie musicale qui ambitionne d'instaurer un monde meilleur qui sacralise les valeurs humaines d'amour et de paix.

Le spectacle a pris fin par un hommage aux enfants de la bande de Gaza disparus sous les décombres et à tous les enfants Palestiniens qui subissent les ravages de l'une guerre dévastatrices dans les territoires occupés.