Maroc: L'Université Euromed de Fès annonce l'intégration pionnière de l'IA dans ses programmes du pôle santé

Fès — L'Université Euromed de Fès (UEMF) annonce, jeudi, l'intégration pionnière de l'intelligence artificielle (IA) dans ses programmes du pôle santé notamment dans les filières de médecine, médecine dentaire, pharmacie et des sciences infirmières.

L'adoption de l'IA dans ces cursus vise à nantir les étudiants des compétences avancées nécessaires pour exploiter pleinement les technologies d'analyse de données massives, d'apprentissage automatique et de robotique, indique l'UEMF dans un communiqué.

Cette intégration transforme l'approche pédagogique et clinique, augmentant la précision des diagnostics, affinant les protocoles de traitement et redéfinissant la gestion globale des soins de santé, relève le communiqué, soulignant que grâce à ces technologies de pointe, l'UEMF offre une formation immersive qui prépare les étudiants à réaliser des interventions médicales complexes et à prendre des décisions éclairées, basées sur des données précises.

L'engagement de l'UEMF pour l'innovation ne s'arrête pas là, poursuit-on, notant que l'université envisage la construction imminente d'un centre hospitalier universitaire aux normes internationales sur son campus.

Cette structure fera office de terrain d'apprentissage clinique pour les étudiant et inclura entre autres une hélisurface pour un accès rapide et efficace aux urgences médicales, renforçant ainsi les capacités de réponse rapide de l'hôpital, précise la même source.

Ces avancées majeures ont été soulignées lors de la solennelle cérémonie de remise des blouses blanches aux étudiants de premières années, qui s'est tenue le mardi 7 mai 2024, rassemblant une nouvelle génération de professionnels de la santé en médecine, médecine dentaire, pharmacie, et en sciences infirmières et techniques de santé. A

cette occasion, les étudiants de première année ont prêté serment, symbole de leur engagement à adhérer à un ensemble de principes éthiques et professionnels stricts et de pratiquer avec intégrité et dévouement, conclut-on.