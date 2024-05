Maroc: Laâyoune à l'heure de la caravane de l'orientation scolaire de proximité

Laâyoune — Le coup d'envoi de la caravane de l'orientation scolaire de proximité a été donné, jeudi à Laâyoune, sous le thème "Le bassin scolaire, un espace de co-création, de la lutte contre la déperdition scolaire et de la réussite".

Initiée par la Direction provinciale de l'Education nationale, du préscolaire et des sports à Laâyoune, en coordination avec l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra, et en partenariat avec la Fondation Phosboucraa et les établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, cette caravane qui se poursuit jusqu'à 11 mai, cible les élèves de la deuxième année du baccalauréat issus des différentes filières, en vue de consolider l'approche de proximité et l'échange direct avec les principaux acteurs dans les domaines de l'orientation scolaire et professionnelle.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique et dans le sillage de la mise en oeuvre du programme de la Direction provinciale en termes d'orientation et du mécanisme d'accompagnement, cible 1.400 élèves issus de l'enseignement secondaire qualifiant dans huit lycées relevant du deuxième bassin scolaire, afin de les accompagner dans l'élaboration de leurs projets personnels.

Cette caravane qui intervient également en application de la Feuille de route 2022-2026, notamment le 4éme engagement relatif à l'orientation et le 10éme programme relatif au parcours diversifiés, s'assigne aussi pour finalité de répondre aux interrogations et questionnements des apprenants au sujet de leurs projets personnels et de consolider l'approche de proximité et l'échange direct avec les élèves.

Cette manifestation estudiantine tend aussi à aider les élèves dans la prise de décision en matière de choix des études et des carrières, à travers notamment des rencontres directes avec des experts en la matière.

Ainsi, des équipes composées de cadres chargés de l'orientation relevant de la Direction provinciale vont se rendre dans les différents lycées concernés, en vue de vulgariser davantage l'information nécessaire auprès des élèves du cycle de l'enseignement secondaire à l'échelle de la province et de mettre à leur disposition toutes les données utiles et appropriées en matière d'orientation scolaire.

De même, quelque 270 élèves qui poursuivent leurs études au 3éme année du cycle préparatoire, bénéficient des cours de motivation et d'excellence scolaire, sous l'encadrement des spétialistes sociaux et de formateurs dans le domaine.

Cette caravane qui a connu la participation d'établissements publics de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, tend à favoriser la communication directe entre les élèves et les représentants de ces établissements, en harmonie avec les objectifs de la réforme du système éducatif en matière d'orientation scolaire et professionnelle.

La cérémonie de lancement de cette caravane a été marquée par la présence notamment du directeur de l'AREF de Laâyoune-Sakia El Hamra, Hamdi Krita, du directeur provincial de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Al-Bachir Toubali et du coordinateur national du mécanisme d'accompagnement au ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed El Mechrafi, ainsi que des acteurs locaux, des représentants des associations des parents et tuteurs d'élèves et des cadres chargés de l'orientation.