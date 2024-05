Afrique: Championnats d'Afrique au Maroc (11-12 mai) - Aurélie Halbwachs-Lincoln avec la qualification olympique en tête

Aurélie Halbwachs-Lincoln et Lucas Froget défendront les couleurs mauriciennes aux Championnats d'Afrique de vélo tout terrain (VTT) qui se tiennent ce week-end (11-12 mai) au Maroc. Ils sont accompagnés de Yannick Lincoln qui agit comme chef de délégation. Celui-ci suit également un cours d'entraîneurs de niveau 2 (7-10 mai) et pourrait aussi prendre part à la compétition en «age group».

«Au départ, il était question d'envoyer trois vététistes aux Championnats d'Afrique mais finalement, il n'y aura qu'Aurélie et Lucas parce que William Piat n'est pas prêt. Il s'est blessé au Tour du Rwanda en février et on a jugé qu'il était plus sage pour lui qu'il fasse le Tour d'Algérie sur route plutôt que ces championnats», précise Mathieu Rivet, président de la commission VTT de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC). «Pour Aurélie, l'objectif sera de tenter de décrocher la qualification olympique. Les 19 premiers pays au classement mondial sont qualifiés d'office. Si l'Afrique du Sud passe de la 20e place qu'elle occupe en ce moment à la 19e, Maurice sera le deuxième pays africain au classement et obtiendra une qualification qui reviendra à Aurélie. Les chances sont réelles», détaille Mathieu Rivet.

«Depuis mon retour des Jeux d'Afrique, j'ai passé beaucoup de temps sur mon VTT. J'ai pris part à quelques courses organisées localement durant le mois d'avril. Cela fait un moment que je ne me suis pas frotté aux meilleures du continent en cross-country. J'espère que le parcours sera sympa. Parce que pour nous Mauriciens, le plus gros challenge reste toujours l'aspect technique. Samedi dernier, je suis allé à Mo'Bike (à Chamouny) vu que l'on peut y travailler la technique. Sinon, sur le plan physique, j'ai fait le maximum. Je ferais de mon mieux et je viserai un podium. S'agissant de la qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024, cela reste dans le domaine du possible mais cela dépendra de ce que feront les Sud-Africaines. C'est le 28 mai que tout sera officiel. On verra bien. Mais si jamais je vais aux JO, ces Championnats d'Afrique représenteront un bon tremplin pour moi», confie Aurélie.

Pour ce qui est de Lucas Froget, sa sélection s'explique par le fait qu'il a accompli beaucoup de progrès ces derniers temps. «Lucas est en constante progression. Il a réussi un très bon début de saison. L'année dernière, pour sa première sélection, il était tombé mais avait quand même fait une bonne course. Comme le circuit au Maroc sera moins technique que celui de 2023 en Afrique du Sud, je pense qu'il réalisera une meilleure performance. La nouveauté cette année est que les juniors également font le short track», confie Mathieu Rivet.

«Je vais me donner à fond et j'espère que je ferais un bon résultat. Je me suis préparé avec les courses du début de saison ainsi que les entraînements. Je vais essayer de faire mieux que lors de ma première participation l'année dernière. J'avais bien apprécié l'expérience que j'avais vécue et là, je pense que l'avantage que j'aurais c'est que le circuit sera moins technique qu'en Afrique du Sud. Ce sera plus physique. Je reste concentré et je suis heureux de représenter mon pays», a confié Lucas qui a tenu à remercier tous ceux qui le soutiennent, notamment ses sponsors Pegasus Bike et Gerolain Mechanical Services.

Les deux épreuves, soit le Cross-Country Short Track (XCC) et le Cross-Country Olympique (XCO), auront lieu sur deux circuits différents à la Forêt de Bouskoura à Casablanca. Samedi, le XCC se déroulera sur un circuit de 1,33 km, tandis que dimanche, le XCO aura lieu sur un circuit de 4,82 km.

Parlant du cours d'entraîneurs de niveau 2 que suit Yannick Lincoln, Mathieu Rivet confie qu'il lui sera utile. «C'est une opportunité que l'on ne pouvait pas manquer car la Confédération africaine de cyclisme (CAC) prend tous les frais en charge. Cette formation ne peut qu'être utile à Yannick», conclut-il.

Le programme

Samedi 11 mai

Cross-country short-track (XCC)

13h30 : Élite dames

15h : Junior hommes

Dimanche 12 mai

Cross-country olympique (XCO)

13h30 : Élite dames

15h : Junior hommes