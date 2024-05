Ile Maurice: Me Glover réclame plus de précisions sur les nouvelles preuves scientifiques

Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui défend Bernard Maigrot, a présenté une motion réclamant plus de précisions et de détails par rapport aux nouvelles preuves scientifiques dans l'affaire du meurtre de Vanessa Lagesse. C'était mercredi aux Assises à l'appel de cette affaire. L'accusation a objecté à cette demande. Le juge Luchmyparsad Aujayeb fera connaître sa décision le 15 mai.

Développant sa motion, Me Glover a, d'emblée, déclaré que l'accusation aura à communiquer tous les documents en sa possession à la défense et plus particulièrement, des détails ayant trait aux nouvelles preuves scientifiques contre son client. Me Glover veut «a full disclosure» de tous les documents et également les précisions et les détails y relatifs. L'avocat a aussi fait un long historique des faits entourant le meurtre de Vanessa Lagesse et l'enquête initiée par la police.

Lui donnant la réplique, l'accusation a soutenu avoir communiqué à la défense tous les documents réclamés. Elle a soutenu que la demande de Me Glover pourrait être débattue lors du procès. Le juge a mis son ruling en délibéré.

Pour rappel, Vanessa Lagesse a été retrouvée morte dans la baignoire de son bungalow à Grand-Baie, le 10 mars 2001. Bernard Maigrot était considéré comme principal suspect dans cette affaire. Après enquête, Bernard Maigrot a été arrêté, le 23 avril 2001. Subséquemment, il a recouvré la liberté provisoire, le 6 juillet 2001. Il avait eu à faire face à une enquête préliminaire, qui a duré trois ans. Il a été déféré aux Assises, le 28 novembre 2007. Bernard Maigrot avait bénéficié d'un non-lieu par l'ex-Directeur des poursuites publiques, Me Gérard Angoh.