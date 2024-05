Madagascar: Presse sportive / Formation - Dix journalistes se perfectionnent

Place aux journalistes sportifs, à la veille des Jeux olympiques de Paris 2024. Dix journalistes de sports de la presse écrite, de la télévision et de la radio ont bénéficié d'une formation de perfectionnement pendant cinq jours, du 5 au 9 mai, à l'immeuble Tana 2000. L'Express de Madagascar et Ao Raha ont eu quatre représentants.

Les initiateurs, Actions médias francophones Madagascar (AMFM) et le Groupement des éditeurs de presse d'information multimédia de Madagascar (Gepimm), ont cette fois gâté les journalistes de sport. La formation a été animée par Eric Richard, formateur de l'AMFI, assisté par Raoto Andriamanambe de l'AMFM. Ancien chef de service Sports du quotidien La Nouvelle République à Orléans pendant vingt ans, Eric Richard est actuellement le responsable du bureau des informations générales au sein du journal.

De nombreux thèmes ont été abordés et débattus durant les cinq journées, notamment les techniques de rédaction. Les participants ont eu l'occasion de visiter et d'interviewer les membres de l'équipe nationale féminine qui disputent depuis samedi la Coupe d'Afrique des nations de rugby, ainsi que l'opportunité d'accueillir comme interlocutrice l'olympienne d'Athènes 2004 et de Beijing 2008, la nageuse Tojohanitra Andrimanjatoarimanana.

Le formateur de l'AMFI a également partagé les valeurs du journalisme sportif, la couverture de grands événements sportifs, les façons d'aborder les interlocuteurs, les dirigeants sportifs et les hautes personnalités. Il n'a pas non plus manqué de discuter des difficultés, des intimidations et des menaces auxquelles font face les journalistes, ainsi que de la perte de vitesse des supports en papier, compte tenu de la concurrence avec la version en ligne.