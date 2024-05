Madagascar: Disparition - Guy Rajaofetra, dit Xhi, n'est plus

L'artiste polyvalent Guy Rajaofetra est décédé ce mercredi à l'âge de 81 ans, laissant une profonde tristesse à sa famille et surtout à ses amis artistes.

Madagascar a perdu, avant-hier, une véritable perle rare en la personne de Guy Rajaofetra, plus connu sous le nom de Xhi, à l'âge de 81 ans. Artiste polyvalent, il était à la fois auteur-compositeur, peintre, sculpteur, dessinateur, chanteur, écrivain et gardien de la tradition malgache. "Il est parti à cause de sa vieillesse. Il n'était pas malade. Il était un père gentil mais un peu strict envers nous et aussi envers le respect de la tradition malgache. Quand nous faisions quelque chose ensemble, il me disait toujours 'Sois patient', pour nous rappeler qu'on ne doit pas agir précipitamment si l'on veut obtenir un bon résultat. Il était un artiste à 100%", témoigne son fils Benjamin Iara Lambomena.

En laissant derrière lui cinq orphelins, neuf petits-enfants et une veuve, Guy Rajaofetra a laissé sa marque indélébile dans l'histoire de la peinture malgache. Xhi et sa femme M'aa, Olga Razafimaharavo Rajaofetra, se distinguaient par leur mode de vie, leur tenue quotidienne et même leur coiffure, qui étaient empreints de significations symboliques. Même leurs bagues étaient uniques : ils rassemblaient leurs cheveux pour les tisser et en faire des bagues. Xhi était un descendant royal, et chacune de ses peintures racontait une histoire.

Maître de la patience

Xhi était notamment connu pour avoir réalisé la bande dessinée "Besorongola" pour le magazine Charlie Mensuel. "J'étais très attristé d'apprendre que mon ami Xhi est parti. J'ai déjà entendu ses chansons avec sa femme M'aa dans les années 70 comme 'Besorongola', 'Joyeux Travaux de l'île' et 'Heureuse', mais je l'ai rencontré pour la première fois en 1975. Nous avons participé ensemble à une exposition à la Place Goulette Ambohijatovo avec Bernard Ranjato, Daniela Razafindrakoto, Modeste Ralaimihoatra et d'autres artistes. Xhi et M'aa avaient un mode de vie très différent. Ils nous ont raconté qu'ils avaient étudié à l'université en France pour devenir scientifiques, mais ils ont tout abandonné pour l'art, en brûlant même leurs diplômes. Xhi disait toujours que l'art demande de la patience. Ce n'est pas un travail mais simplement un moyen d'exprimer nos inspirations, et il faut être patient", témoigne le peintre Jean Andrianaivo Ravelona.

Sa dépouille est actuellement gardée dans sa maison à Itaosy, en attendant ses funérailles qui auront lieu dimanche à Ambatondratrimo Ampitatafika à 15 heures. La disparition de Guy Rajaofetra laisse un vide immense dans le monde artistique malgache, mais son héritage artistique et culturel perdurera à jamais.