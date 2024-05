Madagascar: UTOP / 15e édition - Le Corsair X-TREM ouvre le bal ce jour

L'épreuve Corsair X-TREM d'une distance de 60 km est au menu de la première journée de l'UTOP ce jour. Un record de 2 723 sont inscrits sur les 11 épreuves confondues dont 249 étrangers.

Les trois jours de fête du trail UTOP débutent ce jour avec la nouvelle épreuve Corsair X-TREM d'une distance de 60 km et 2 640m D+. Les coureurs sont partis de Marozevo à 5h du matin pour traverser les localités d'Antananjaza, Sahalemaka et Andranofody avant d'atteindre Mantasoa. Les participants ont 16h30 maximum pour terminer la course. Cette épreuve est le fruit d'une collaboration entre l'association UTOP et la compagnie aérienne Corsair, qui a repris ses vols dans le pays depuis juin 2023. Corsair soutient également neuf coureurs étrangers dans cette distance. « Nous voulons accompagner le trail dans l'Océan Indien. Corsair est partenaire du Grand Raid donc il est naturel de se rapprocher de l'UTOP. Nous voulons faire rayonner les sportifs malgaches dans les différentes courses et les accompagner pour défendre les couleurs de Madagascar à l'étranger comme à la Réunion. Grâce à ce partenariat, le nom de Madagascar et sa plus grande course, l'UTOP, sont portés à l'attention des 1,5 millions de passagers de Corsair dans le monde chaque année », a noté Jules Perreau, Directeur régional Océan Indien de Corsair International.

Duel Estrine-Ludivine. La première étape du Master Challenge, d'une distance totale de 130 km mais en trois étapes, débute également ce jour avec l'X-TREM. Parmi les favoris de cette épreuve figure Mamie Andrianirina, qui a non seulement remporté le Trail du Volcan de la Réunion le 1er mai dernier, mais a aussi pulvérisé le record. Pour la course emblématique de l'Ultra-Trail de 130 km avec 5 685 D+, elle commencera ce soir à 20h à Marozevo. Le premier arrivé sera attendu demain vers 10h à Ambatobe. Le champion de la 14e édition Heritiana Andrianaivo en fait partie. Et chez les dames, Estrine Rasoa, tenante du titre, aura fort à faire face à Ludivine Conrie, la Française qui a brillé lors des récentes compétitions. Le championnat de Madagascar de trail long se fera demain sur le semi-trail de 70 km allant de Mantasoa à Ambatobe, en partenariat avec la Fédération malgache de l'Athlétisme. Avec 2 723 inscrits, toutes courses confondues, cette édition de l'UTOP bat un nouveau record depuis sa première édition en 2009. Et avec 249 coureurs étrangers de 21 nationalités différentes, l'événement attire une participation internationale diversifiée. « Cette édition verra la participation des invités internationaux de marque, notamment la championne réunionnaise du Trail des Mascareignes 2023, Henry Axelle. Six champions et championnes de cette édition 2024 seront envoyés pour participer à des courses internationales, dont le Grand-Raid, I'UT4M en France, et le Dodo Trail à l'Ile Maurice », a ajouté le président Rivo Andriamanalina.