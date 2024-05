Madagascar: Projet Lunar Codex - Tara Shakti, unique malgache sélectionnée pour envoyer ses oeuvres sur la Lune

Des objets d'art et de culture de plus de 30 000 artistes internationaux vont être archivés sur la Lune, à travers le projet « Lunar Codex » qui a été imaginé par Samuel Peralta, un physicien et collectionneur d'art canadien. Parmi ces artistes figurent une Malgache, la peintre plasticienne Tara Shakti.

Une collection d'oeuvres d'art colossale.Des capsules temporelles, renfermant une collection colossale d'oeuvres artistiques vont prochainement être envoyées sur la surface de la Lune. Il s'agit notamment d'objets d'art, de films, de livres, de recueils de poésie, de morceaux de musique, entre autres, symbolisant l'étendue de la créativité humaine, qui seront destinés aux générations futures, dans le cas où l'humanité viendrait un jour à disparaître. Tous ces artistes vont ainsi voir leurs créations être numérisées puis stockées sur carte mémoire et NanoFiche (un support d'archivage analogique) avant d'être placées dans des capsules temporelles. La dernière capsule temporelle baptisée Polaris du Lunar Codex sera lancée vers l'hémisphère sud de la Lune, prévue pour novembre 2024 et février 2025 via l'atterrisseur Griffin d'Astrobotic. Elle sera lancée lors de la même mission que le rover VIPER de la NASA à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX.

Cinq oeuvres d'une Malgache dans la collection.Tara Shakti, une artiste peintre contemporaine et plasticienne née des terres riches et culturellement vibrantes de Madagascar a été sélectionnée pour envoyer cinq de ses oeuvres sur la surface lunaire, dans le cadre de ce projet Lunar Codex. C'est donc grâce à cette artiste malgache qui explore le pop art, l'art figuratif et le surréalisme à travers ses oeuvres que Madagascar devient le 234ème pays participant au projet. Elle est, en effet, la première et unique artiste malgache parmi les 30 000 sélectionnés dans le monde.

« L'idée d'envoyer des oeuvres d'art sur la Lune semblait tout droit sortie d'un de ces romans de science-fiction que j'aimais tant », avoue-t-elle. Cette idée est devenue une réalité palpable lorsqu'elle reçoit un message de la part de Samuel Peralta sur les réseaux sociaux, l'invitant à soumettre son portfolio pour être considérée dans le cadre du projet Lunar Codex.

Choisir les cinq oeuvres à envoyer a été, à la fois exaltant et déchirant pour elle. « Chaque pièce représentait une partie de moi-même, une histoire que je voulais partager avec le monde. Mais finalement, celles qui ont été sélectionnées, je l'espère, captureront l'imagination des futurs explorateurs lunaires et inspireront les générations à venir », souligne-t-elle. L'artiste se sent à la fois humble et fière, humble devant la grandeur de l'univers et l'immensité de l'aventure qui l'attend et fière de représenter Madagascar dans cette entreprise audacieuse.

« C'est une pensée profondément émouvante de savoir que mes oeuvres seront préservées sur la Lune pour les générations futures. J'espère qu'elles serviront de source d'inspiration et de réflexion, et qu'elles inciteront les futurs explorateurs de l'espace à contempler la beauté et la diversité de notre monde et de notre créativité humaine », a-t-elle conclu.