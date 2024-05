Afrique de l'Est: Madagascar / OMC - Préparation de la politique commerciale à présenter en février 2025

Madagascar présentera sa politique commerciale à l'OMC (Organisation mondiale du commerce) à Genève, durant une réunion qui se tiendra du 12 au 14 février 2025. Cette semaine, un atelier de trois jours s'est déroulé à Antananarivo, pour la préparation de ce document, qui sera soutenu par le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Cette rencontre de préparation a réuni des représentants clés de l'OMC et des responsables gouvernementaux malgaches et des techniciens du MIC (Ministère de l'Industrie et du Commerce), l'entité principale chargée de formuler la politique commerciale de l'État. Il s'agit de la quatrième politique commerciale de Madagascar, qui sera présentée à l'OMC depuis son adhésion à l'organisation. La dernière fois que le pays a présenté sa politique commerciale à l'OMC remonte à 2015, marquant ainsi une périodicité de sept ans entre chaque présentation. D'après les explications, l'objectif est de mettre en lumière les politiques commerciales appliquées par Madagascar et de s'assurer de leur conformité aux normes internationales établies par l'OMC.

Intérêts

Le MIC joue un rôle central dans la préparation et la présentation de cette politique commerciale devant les membres de l'OMC. Cette démarche vise à garantir que Madagascar demeure un acteur respectueux des règles commerciales internationales, tout en cherchant à maximiser les avantages économiques pour le pays. L'importance de cette présentation réside dans la possibilité d'identifier d'éventuelles incohérences entre la politique commerciale de Madagascar et les accords et conventions de l'OMC. En cas de divergence, des ajustements pourraient être envisagés afin de garantir une conformité totale avec les obligations internationales du pays. La participation du ministre malgache à l'OMC à Genève en février 2025 revêt une signification particulière, démontrant l'engagement ferme du pays envers le commerce international réglementé et équitable. Cette présence permettra également des échanges directs avec d'autres membres de l'OMC, favorisant ainsi la compréhension mutuelle et le renforcement des relations commerciales internationales.