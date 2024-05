Afrique: UNICEF / Groupe Axian - Vers des partenariats stratégiques pour la résilience et le développement durable en Afrique et à Madagascar

La visite officielle à Madagascar de Etleva Kadilli, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, a été une occasion pour cette organisation internationale de renforcer ses relations avec le groupe Axian.

Les deux parties ont tenu une réunion de travail afin de dresser un état des lieux des partenariats en cours, ainsi que pour explorer de nouvelles pistes de partenariats potentiels dans un contexte où le secteur privé africain joue un rôle majeur pour accélérer et atteindre les objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030.

Particulièrement riches.La réunion s'est déroulée au siège du Groupe au Galaxy, Andraharo, en présence de représentants de premier plan de chacune des organisations. Les échanges, particulièrement riches, ont permis de parler de résilience, protection et autonomisation des filles, et soutien aux familles qui traversent de nombreuses crises. L'UNICEF a ainsi pu exposer son mandat pour la réalisation des droits des enfants et souligné l'importance du secteur privé africain dans la réalisation de sa mission, par exemple en s'appuyant sur la capacité du groupe AXIAN à renforcer la connectivité, favoriser l'inclusion et promouvoir la résilience des communautés africaines. AXIAN a partagé ses axes stratégiques en matière d'Impact & Sustainability ainsi que les priorités spécifiques à chacun de ses directeurs présents en matière d'investissement à impact dans leur domaine d'activité respectif. Les discussions ont permis de mettre en lumière les opportunités et les défis rencontrés lors des collaborations entre le secteur privé, les gouvernements et les organismes des Nations Unies. Enfin, des points d'actions concrets ont été identifiés pour construire sur les initiatives déjà en cours, et répondre à l'appel global du Secrétaire Général des Nations Unies d'un « plan de sauvetage » pour les ODD, ainsi que pour identifier des points d'ancrage pour de nouveaux partenariats régionaux et locaux.

Synergies.Les deux parties ont par ailleurs convenu d'organiser par la suite une visite de terrain conjointe. Cette prochaine étape permettra d'examiner concrètement les possibilités de mise en oeuvre et les moyens les plus efficaces pour atteindre les objectifs communs. Après la réunion de travail, la délégation de l'UNICEF s'est rendue sur le campus de 42 Antananarivo, première école de code gratuite à Madagascar créée par AXIAN en partenariat avec le réseau

international 42, et a pu échanger avec les étudiants de la toute première promotion malgache. Les synergies entre le secteur privé et les organismes internationaux sont essentielles pour le développement durable en Afrique. En travaillant avec l'UNICEF, AXIAN espère continuer à créer des partenariats stratégiques qui auront un impact significatif sur les communautés malgaches et africaines, et renforcer notre rôle d'accélérateur dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'échelle du continent à travers l'inclusion énergétique, financière et digitale a déclaré Amélie Yan-Gouiffes, directrice groupe Impact & Sustainability d'AXIAN.