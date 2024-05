Madagascar: Rugby XV / CAN 2024 - Les Ladies Makis et les Springboks se disputent le titre

Exploit historique. Les Ladies Makis ont décroché le ticket pour la Coupe du monde de troisième division, WXV 3, grâce à leur deuxième victoire 12-5 face aux Camerounaises.

Après une performance impressionnante lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), les Ladies Makis, l'équipe féminine malgache de rugby à XV, se prépare à affronter les redoutables Springboks dimanche lors du duel final de la CAN 2024 à Andohatapenaka. Grâce à leur victoire 12-5 contre les Camerounaises lors de la deuxième journée, les Ladies Makis ont déjà décroché leur place pour la Coupe du Monde de troisième division WXV 3 qui aura lieu à Dubaï en septembre et octobre. Cependant, elles sont déterminées à relever le défi contre les Sud-africaines et à créer l'exploit. Alain Andriamihaja, alias coach Ralay, exprime sa confiance dans l'équipe en soulignant leur stratégie axée sur la vitesse et la contre-attaque. Il est convaincu que les Ladies Makis sont prêtes à relever ce défi avec détermination et combativité. Avec une place pour la Coupe du Monde en jeu, l'intensité de ce match sera à son comble.

Une victoire dans la douleur. La victoire contre les Camerounaises lors de la deuxième journée a été le résultat des efforts concertés de l'équipe. C'est la rapidité de Tiana Jinah Razanamahefa qui a ouvert la marque, transformée par Vacilly Rahariravaka à la 15e minute de jeu. L'arrière malgache a bien maîtrisé sa vitesse devant les défenseures des Lionnes indomptables du Cameroun. Il s'agit d'une attaque construite à partir d'une défense malgache bien structurée qui s'est finalement conclue par un essai après que les Camerounaises aient perdu la balle.

%

Les Ladies Makis menaient au score, 7 à 0. Suite à des échanges d'attaques entre les deux équipes, les Lionnes indomptables ont marqué un essai non transformé à la 36e minute. À la 61e minute, Véronique Rasoanekena a inscrit un deuxième essai grâce à son expérience et son intelligence de jeu, mais celui-ci n'a pas été transformé. Même si les deux camps ont cherché des ouvertures pour marquer d'autres essais, le reste de la rencontre a été stérile et le score s'est soldé par 12 à 5. « Les Ladies Makis ont sous-estimé les Camerounaises et cela a eu un impact sur leur jeu car elles ont joué individuellement. Pour la prochaine rencontre, si les avants malgaches tiennent bon jusqu'à la fin contre les Springboks, nous pourrons espérer les vaincre », explique le DTN. L'équipe qui termine en tête du classement se qualifie pour la Coupe du monde en Angleterre en 2025 et le WXV 2 en Afrique du Sud. Celle qui arrivera deuxième participera au WXV 3 à Dubaï en septembre et octobre.