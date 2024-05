Afrique de l'Est: Visa promeut l'utilisation des paiements par carte à Madagascar - Possibilité de recevoir 112 000 ariary de bon d'achat par semaine

Dans une initiative visant à réduire les transactions en espèces et à promouvoir les paiements numériques, Visa a lancé une campagne à Madagascar, en partenariat avec les enseignes Carrefour, Jumbo, Kibo et Leader Price. Les titulaires de carte Visa, dépensant au moins 225 000 ariary par semaine, avec un minimum de 3 transactions dans n'importe quel supermarché d'Antananarivo, en payant avec leur carte, pourront recevoir des bons d'une valeur de 112 000 ariary.

L'annonce a été faite par Fabrice Konan, directeur régional de Visa pour la zone océan Indien et Djibouti, qui a expliqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre d'une série d'efforts pour encourager une plus grande adoption des paiements électroniques dans le pays. « Notre objectif est de montrer les avantages des paiements par carte et de stimuler l'économie locale en incitant les consommateurs à privilégier les achats dans les supermarchés locaux », a déclaré M Konan.

Détails de la campagne. Les titulaires de carte Visa, qui dépensent au moins 225 000 ariary par semaine, avec au moins trois transactions, dans n'importe quel supermarché d'Antananarivo en utilisant leur carte, recevront un bon d'achat de 112 000 ariary. Ce bon sera distribué par les banques participantes et pourra être échangé dans les magasins partenaires de la campagne. Une offre très intéressante pour les clients réguliers, valable jusqu'au 12 mai 2024.

Avantages et impacts attendus. La campagne vise non seulement à augmenter l'usage des cartes Visa, mais aussi à familiariser davantage la population malgache avec les paiements digitaux, plus pratiques, sûrs, rapides et efficaces. « Nous anticipons une augmentation significative de l'utilisation des cartes Visa, ce qui, nous espérons, contribuera à une adoption accrue des paiements sans espèces et à un renforcement de l'économie locale », a ajouté M Konan.

M Konan a également mis en avant l'aspect environnemental d'une plus grande utilisation des paiements par carte. En effet, un plus grand usage des paiements digitaux signifie qu'il y aura moins besoin de produire et de transporter de l'argent physique. Les paiements par carte offrent également une sécurité accrue par rapport aux paiements en numéraire. Pas de transport de grandes quantités d'espèces, et facilitation de la gestion financière grâce à un enregistrement automatique des transactions, accessibles en ligne.

Plans futurs. Visa envisage déjà de reproduire cette action, à une plus grande échelle, en adaptant les enseignements tirés pour améliorer et étendre les futures campagnes. Même si l'offre est actuellement limitée aux supermarchés d'Antananarivo, compte tenu de son potentiel, elle pourrait bientôt s'étendre à d'autres parties du pays, renforçant ainsi l'infrastructure de paiement numérique et l'inclusion financière à Madagascar.

