Madagascar: Plateforme Firaisankina - « Non aux violations des principes d'une élection juste et démocratique »

Bien que la campagne pour les élections législatives du 29 mai ait commencé officiellement ce mercredi, la plateforme de l'opposition Firaisankina a de nouveau exprimé ses préoccupations par rapport au bon déroulement du processus électoral.

Après avoir assistés au lancement officiel des propagandes de leurs candidats aux législatives, au MAGRO Behoririka, les principaux responsables de la plateforme Firaisankina se sont rués, ce mercredi, au bureau de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), à Alarobia. La visite a eu pour fin, le dépôt d'une lettre de saisine de la CENI pour des infractions et irrégularités constatées lors du processus électoral pour les élections législatives. Un déplacement motivé également, selon les explications, par la volonté de favoriser un déroulement apaisé du processus électoral. Afin d'assurer des scrutins sincères et équitables pour la légitimité démocratique des élus, les élections doivent être organisées sur la base des principes de crédibilité et de la conformité de toutes les activités aux dispositions des lois électorales à Madagascar et aux bonnes pratiques internationales. « Nous avons constaté des activités liées au processus électoral actuel qui violent et foulent aux pieds les principes d'une élection juste et démocratique », peut-on lire dans cette missive avant de résumer les infractions et irrégularités les plus flagrantes.

Neutralité. Depuis quelques jours, une photo montrant le directeur de cabinet du président de la CENI, Jean Louis Andriamifidy, soutenant publiquement un candidat de la plateforme pour la majorité présidentielle, l'IRMAR, à Ambatofinandrahana, a circulé sur les réseaux sociaux. Poussant ainsi Marc Ravalomanana, Rivo Rakotovao, Paraina Auguste, Alban Rakotoarisoa et le représentant de Siteny Randrianasoloniaiko à demander des explications au président de la CENI, Dama Arsène Andrianarisedo, qui a indiqué que « le responsable cité est déjà démissionnaire et il est libre dans ses activités politiques ». La missive fait également part de l'existence de différents faits remettant en cause la neutralité et l'impartialité de l'administration. « Nominations des proches des candidats soutenus par le régime aux postes de responsabilités des démembrements de la CENI, abrogation massives des responsables de l'Etat, acteurs au processus électoral, au niveau des Fokontany, des Districts et des Préfectures et leurs remplacements par des agents qui ne sont pas neutres et qui soutiennent publiquement les candidats du pouvoir, ou encore mobilisation des personnes , fonctionnaires ou non, d'autorité civils et militaires exerçant des hauts emplois de l'Etat à des fins de campagne électorale au profit des candidats de la coalition au pouvoir », se trouvent parmi les infractions indiquées par le Firaisankina.

Responsabilité. En dehors de ces faits, la plateforme reproche aussi le manque de professionnalisme et le non-respect des délais prescrits par les lois de la part de certains responsables de la CENI. « Retard de la fixation et publication des listes et emplacements des Bureaux de vote par rapport au délai prescrit par l'article 125 de la Loi organique N°2018-008 portant régime général des Élections et des Référendums, retard de la nomination des membres des Bureaux électoraux conformément aux disposition de l'article 127 de la Loi organique citée précédemment mais aussi non effectivité de la répartition égalitaire, pour les Candidats, des temps d'antenne gratuits ainsi que la programmation de leur diffusion à la Radio nationale et à la Télévision Nationale », sont parmi les faits rapportés par responsables du Firaisankina qui appellent la CENI à prendre ses responsabilités et à utiliser les pouvoirs dont elle est investies conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi 2015-020 relative à la CENI.