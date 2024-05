Madagascar: Ma thèse en 180 secondes 2024 - La finale nationale le 28 mai à Antananarivo,la finale internationale le 18 novembre à Abidjan

Rideau sur les éliminatoires locales du concours « Ma thèse en 180 secondes » (MT180) dans plusieurs régions, notamment Antananarivo, Toamasina et Fianarantsoa. Ce concours international annuel auquel Madagascar participe pour la sixième fois, est ouvert aux doctorants issus des pays francophones à travers le monde.

Il s'agit pour chaque doctorant participant de présenter l'objet de ses recherches de manière accessible aux non-initiés, et de ce fait, de façon simple, attractive et convaincante, le tout en 180 secondes et pas une de plus ! Après les éliminatoires locales dans diverses universités régionales, la finale nationale de l'édition 2024 de ce concours, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Agence Universitaire de la Francophonie en Afrique Australe et Océan Indien et le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France à Madagascar, se déroulera cette année le 28 mai à Antananarivo.

Antananarivo et Antsiranana. Pour les doctorants d'Antananarivo, les éliminatoires se sont déroulées le 8 mai à l'amphithéâtre de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo. Les trois lauréates sont respectivement Johanne Ionimalala Ramaniraka (1ère place) qui a convaincu le jury avec son sujet de recherche relevant des sciences de la terre et de l'évolution : « Problème du passage du campanien vers le Maastrichtien, Bassin de Mahajanga Madagascar » ; Herinirina Lydia Clarisse (2e place) qui a présenté son sujet dans le domaine de la valorisation des ressources naturelles renouvelables : « Synthèse de surfactant non ionique à partir des coques de noix de cajou de Madagascar » ; et Mitantsoa Julie Tantely (3e place), qui a présenté dans le domaine des sciences de la vie et de l'environnement, son sujet de recherche « Etude de production de bioplastique à l'aide de microorganisme producteur de polyhydroxyalCanoate (PHA) ».

A l'université d'Antsiranana, les éliminatoires locales ont également eu lieu le 8 mai. Sont sortis vainqueurs, Mohamed Nazirah (1ère place) qui a concouru dans la thématique Nature, Structure de la Matière et Métrologie Nucléaire ; Haingotiana Jessica (2e) qui a concouru dans la thématique Glocalisme, Environnement et Sécurité des Sociétés india océaniques ; et à la 3e place, Volanesy Bahia, qui a également concouru dans cette même thématique.

Toamasina et Fianarantsoa. A Toamasina, les éliminatoires locales se sont également déroulées le 8 mai, au Port Academy Center Toamasina (PACT). Il s'agit d'une première participation de l'université de Toamasina. En sont sortis vainqueurs parmi dix doctorants et jeunes docteurs ayant participé au concours, Tongatsara Miarly Régina (1ère place), doctorante de l'Institut Supérieur de Sciences, Environnement et Développement Durable (ISSEDD) qui a présenté son sujet de recherche « Agroforesterie, outil de lutte contre l'insécurité alimentaire »; Tely Julien Dezy, doctorant en gestion (2e place) qui a présenté son sujet de recherche « Gestion de compétences, facteur de performance de l'administration publique malgache » ; et Jaovany Jessica Yvette, doctorante en sciences économiques (3e place) avec un sujet de recherche intitulé « Optimisation de l'appartenance de Madagascar dans la zone de libre-échange Continentale Africaine ».

A Fianarantsoa, les éliminatoires locales ont eu lieu le 3 mai au Kianjan'ny Serasera sy ny LMD à l'université de Fianarantsoa, à Andrainjato. Trois doctorantes sont sorties du lot : Nelson Sambivelo Nirina Clara (1ère place) ; Felana Solo Marie Lys (2e place) et Bory Annicette (3e place).

Côte d'Ivoire. Pour rappel, le concours Ma thèse en 180 secondes a été inspiré du concours Three minute thesis (3MT) initié à l'Université du Queensland en Australie en 2008. Quelques années plus tard, le concept a été repris au Québec pour être étendu à tous les pays francophones et a donné naissance à la MT180. En 2014, quatre pays francophones ont accédé à la première finale internationale : le Maroc, la France, la Belgique et le Québec.

Madagascar est déjà montée sur le podium à la finale internationale de ce concours MT180. C'était en 2022, à travers la participation de Mamy Henintsoa Randrianjatovonarivo, de l'université d'Antananarivo, et dont la thèse intitulée « Analyse socio-linguistique et interculturelle du processus de création d'une variation linguistique dans le contexte plurilingue malgache », a permis à Madagascar d'obtenir une excellente troisième place parmi 20 pays représentés.

Cette année 2024, la finale internationale se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 18 novembre 2024. En attendant, les vainqueurs des éliminatoires locales auront un peu plus de deux semaines pour se tenir prêts pour la finale nationale le 28 mai.