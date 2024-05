Madagascar: Protection des droits humains - Appel à la préservation des défenseurs

La vie des défenseurs des droits humains est constamment menacée.

C'est dans ce sens que le Mouvement Jeunesse et Citoyenneté a lancé un appel à l'action pour leur protection. « Le simple fait de lever la voix contre l'injustice entraîne des représailles violentes de la part de ceux qui cherchent à maintenir le statu quo», lance-t-il.

Selon les explications, cet appel fait suite à l'intimidation d'un activiste en Droits Humains à Bongolava après une publication sur les réseaux sociaux concernant les coupures d'eau. « L'eau est-elle une propriété privée ou commune ? Les responsables de l'Eau peuvent-ils sortir de leur bureau et constater de visu si les bornes fontaines marchent ou pas ? ». Une interrogation en apparence banale, mais qui a déclenché une série d'événements inquiétants pour cet activiste engagé. « Il a été pris en chasse par deux individus à moto durant l'exercice de sa mission en tant que membre d'un OSC.

L'un des assaillants identifié portait un sabre, symbole sinistre de leur intention violente envers l'activiste. Effrayé par la situation et l'inquiétude de revenir seul dans ses locaux, l'activiste était témoin d'une conversation troublante entre les malfaiteurs, évoquant leur intention de l'attendre plus loin, dans un carrefour. Alerté par ces propos, l'activiste prit ses jambes à son cou et détourna son chemin », rapporte le Mouvement Jeunesse et Citoyenneté. Les autorités compétentes doivent prendre des mesures concrètes pour assurer la sécurité et le bien-être des défenseurs des droits humains, en garantissant que ceux qui commettent des actes de violence et d'intimidation soient tenus responsables de leurs actions ; que des procédures doivent être menées et que les responsables soient portés en justice.Elle revendique également que les propositions de loi sur la protection des lanceurs d'alerte soient votées au niveau des deux chambres pour garantir les droits de ceux qui risquent leur vie pour défendre les valeurs fondamentales de l'Humanité.