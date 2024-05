Madagascar: Portrait - « Je veux inscrire mon nom dans l'histoire du tennis », dixit Miotisoa Rasendra

interview

De haut de ses 17 ans, Miotisoa Rasendra représente l'avenir du tennis malgache. Ambitieuse, elle rêve un jour d'intégrer le circuit WTA et de remporter plusieurs grands chelems.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

« Je suis Miotisoa Rasendra, j'ai 17 ans. En quelques mots, je suis un peu de tout. Je suis quelqu'un de dynamique,travailleuse et déterminée, mais aussi courageuse et ambitieuse ».

Quand as-tu commencé à jouer au tennis et pourquoi ?

« Mon histoire dans le tennis a commencé à l'âge de 7 ans. Mon frère jouait au tennis et je voulais aussi jouer pour le plaisir ».

Peux-tu donner un bref aperçu de ton parcours ?

« Depuis que je joue, je côtoie le club de Tonton Max, du STC et de l'ACSA. J'ai commencé les tournois continentaux en Afrique et en Europe à 10 ans. J'ai été repérée par le Centre de la Fédération Internationale qui m'a donné une bourse dans son académie où j'ai pu jouer trois ans : deux ans au Kenya et au Maroc. Tous les centres ont été fermés durant le Covid-19, je suis partie en Afrique du Sud pour continuer vu qu'il n'y avait pas assez de coachs et de tournois à Madagascar. Début 2023, je suis partie en Tunisie mais à cause d'une blessure, j'ai dû arrêter pendant toute une année pour me faire soigner auprès de mes parents. Ça fait maintenant deux mois que je suis revenue sur les circuits ».

« J'ai accumulé un bon palmarès. J'ai été championne de Madagascar et de la ligue à plusieurs reprises. J'ai remporté quelques titres continentaux en U12, U14 et U16. En U18, j'ai remporté neuf titres, dont cinq obtenus cette année ».

Qu'as-tu fait pour gagner cinq titres en un mois alors que tu as désertée les circuits internationaux pendant un an ?

« Je dirai que c'était plutôt un miracle. Je compte remettre toute la gloire à Dieu. Il y a eu beaucoup de travail avec le peu de temps que j'ai eu, de la détermination et de l'optimisme. J'ai mis de côté le réalisme. J'ai une confiance inébranlable en Dieu, en sachant pertinemment que je n'avais pas vraiment ce qu'il fallait pour aller concourir et surtout gagner des tournois, donc je suis très reconnaissante pour tout ça ».

Après tant de matchs et de blessures, comment te sens-tu actuellement ?

« Je me sens bien. Je me suis prouvée à moi-même que je suis capable de concourir au niveau international et que j'ai encore ce qu'il faut pour pouvoir atteindre mes rêves ».

Quel est ton objectif, ton rêve ?

« Mon but c'est de jouer dans le circuit WTA, d'être professionnelle, de faire partie des top players et, par la grâce de Dieu, gagner des grands Chelems, plusieurs grands Chelems, d'inscrire mon nom dans l'histoire ».

Quelles études suis-tu ? Comment arrives-tu à jongler entre les études et le tennis ?

« Je suis inscrite dans le système américain. J'étudie en ligne et cela me permet de voyager et d'aller chercher des points, de poursuivre mon projet tennistique, sans compromettre mes études ».

Des astuces pour ceux qui rêvent de percer comme toi ?

« Je voudrais vous encourager à toujours garder votre foi en Dieu, à toujours poursuivre vos rêves et projets, même lorsque les chances ne sont pas en votre faveur. Je crois fermement que Dieu n'inscrit pas un rêve dans votre coeur, sans déjà avoir un plan pour le réaliser. Alors continuez d'y croire, travaillez avec détermination et discipline. Faites-le avec beaucoup d'amour et entourez vous de bonnes personnes ».